Аномальная зима: в Украину пришла новая волна потепления

В Украине в пятницу, 3 января, ожидается очередная аномальная волна потепления. Осадков в этот день не предвидится, он будет солнечным по всей территории страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентр. При этом ночью в Украине ожидаются морозы. Температура воздуха может опуститься до -5 градусов.

В западных регионах страны будет +5…+7 градусов, в центре +2…+4, на востоке ожидается до +4 градусов, а на юге Украины температура воздуха достигнет +7 градусов.

В Киеве в этот день +2…+4, осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали точный прогноз до конца зимы в Украине. Январь и февраль 2020 года будут не очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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