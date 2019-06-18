Наступило лето, пора подумать об отдыхе. Где планируют отдыхать жители Донбасса, спрашивал в опросе из Славянска (Донецкая область).
Люди отвечали по-разному. Например:
– Куда с нашей пенсией можно поехать отдыхать? С такими пенсиями нигде не отдохнешь, – сказала первая женщина.
– Ежегодно совершаю поездки за рубеж с тремя целями. Первая: обязательно захожу к коллегам-медикам в реабилитационные центры. Бываю в Израиле. Собственно отдых и знакомлюсь с бытом, рынками и вкусностями населения, – ответил мужчина.
Остальные ответы в стиле "на работе, в универе, где-то бесплатно, на огороде.
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