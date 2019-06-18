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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Где будут летом отдыхать жители Донбасса

Наступило лето, пора подумать об отдыхе. Где планируют отдыхать жители Донбасса, спрашивал в опросе из Славянска (Донецкая область).

Люди отвечали по-разному. Например:

– Куда с нашей пенсией можно поехать отдыхать? С такими пенсиями нигде не отдохнешь, – сказала первая женщина.

– Ежегодно совершаю поездки за рубеж с тремя целями. Первая: обязательно захожу к коллегам-медикам в реабилитационные центры. Бываю в Израиле. Собственно отдых и знакомлюсь с бытом, рынками и вкусностями населения, – ответил мужчина.

Остальные ответы в стиле "на работе, в универе, где-то бесплатно, на огороде.

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Автор
Максим КопачевскийМаксим Копачевский
Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаСлавянск
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРотпуск
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Мороз Виктор
Мороз Виктор
Славянск территория УКРАИНЫ !!!!!!!!!!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Может сначала автор озадачился бы вопросом, почему Украина не выполняет конституционные обязанности по соцобеспечению жителей Донбасса, а потом уже спрашивал где и за что они будут отдыхать ? Люди ведь взносы платили как положено, почемуже государство их кинуло ?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Тарас Бор, Ты конечно молодец! А до образования республег люди куда платили взносы? Классно вы к СВОИМ гражданам относитесь! Одним воду и электричество перекрыли, другим пенсии не платите...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Меня зовут- Добрый кот, обитателям лаптерейха сообщаю,что в Украине СОЛИДАРНАЯ пенсионная система.Так вот,с территории "народных республег" в пенсионный фонд не поступало ровно никуя.С каких куёв им тогда Украина платить пенсии.А на остальной части Донбасса с соцвыплатами всё нормально.
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