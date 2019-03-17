"Американцы топчут Львов!" Бондаренко устроила скандал в поддержку России

Одиозная экс-регионалка Елена Бондаренко устроила скандал на кремлевском телевидении, отстаивая интересы России. Она возмутилась из-за того, что Украина хочет сотрудничать в военном плане с Западом и ограждается от страны-агрессора.

Бурными возмущениями она разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Украину хотят взять голыми руками, ничего не предоставив взамен! Но я хотела бы спросить у этих патриотов-либералов, которые говорят о какой-то независимости, свободе: а почему когда ты считаешь свою страну независимой, свободной ты не допускаешь мысль только о пролете российских самолетов? А если там появятся американские?" — нервно спросила она.

Бондаренко также заявила, что под видом борьбы за независимость украинцам якобы предлагают сделать "раболепский выбор пана".

"То есть мы не хотим, чтобы над нами летали российские самолеты, но у нас американцы топчут ногами сейчас Львов, Киев, Донбасс! Нормально! Везде присутствуют военные инструктора!" — вскипела экс-соратница Януковича.

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