Часто большие надежды оказываются чем-то мелким, ничтожным, незначительным, - так, во всяком случае, когда-то определил один англичанин – Чарльз Диккенс. И он был прав: ведь то, что мы изначально считаем маловажным, на самом деле является поистине значимым, и наоборот, - высокие цели иногда приобретают свойства чего-то иллюзорного, несущественного, если хотите.
В случае с Украиной всё выглядит именно так. Посудите сами, сейчас мир обсуждает речь французского президента в африканском Найроби, споря о путях развития альтернативных источников энергии, о сохранении биоресурса, развитии Африки. Мировая пресса ныне рассказывает о появившихся у США возможностях в космической сфере, о новых научных открытиях, что позволяют сделать сильный рывок вперёд в борьбе со смертельными заболеваниями. В настоящее время мировая элита поднимает вопросы, касающиеся нехватки воды и продовольствия, климатических изменений, прав отдельных групп населения, вопросы недееспособности действующих экономических моделей.
Да, параллельно с этим мы видим, как меняется Европа, как объявляются торговые войны, с какими проблемами осваивается Арктика, как бесконтрольно растёт популяция отдельных азиатских стран. Однако сразу следует сказать: всё это также является прогрессом. Так всегда происходит, когда старый порядок уступает новому видению. Всегда в этот период мы наблюдаем турбулентность, противодействие, воспламеняющиеся конфликты. И сейчас всё зависит от воображения. Так ведь и научал Альберт Эйнштейн: "… Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулирует прогресс, даёт начало эволюции".
Где мы стоим? В чём состоит наш вклад? Чем мы стимулируем этот прогресс? Мы практически тридцать лет тем только и занимаемся, что пытаемся побороть коррупцию, размышляем об идентификации, противодействуем коммунизму, который уже давно существует лишь в больных головах. Мы каждый раз безответственно голосуем и выбираем путь лёгкий, безмятежный, сибаритский. В конечном итоге всё это нас приводит к трагическому финалу.
А если скоро подумать, так получится, что борьба с коммунизмом сродни подвигам Дон Кихота, рассказы о самоидентификации – это обыкновенная фантасмагория: ведь человек или имеет генетический код, или его не имеет. А борьба с коррупцией – так это вообще что-то бесполезное и ложное. Вот кто-то сейчас может дать чёткое определение коррупции, не ссылаясь на западные модели и термины, определение коррупции, что может быть применимо здесь, к Украине? Думаю, что нет, не может. Всё это – те самые ничтожные прожекты, что кажутся многим большими надеждами. Мы участвуем в помпезном, но глупом турнире, где наш противник – ветряная мельница.
А должны бы задавать и искать ответы на другие вопросы. Нам следует интересоваться тем, как вернуть потерянный человеческий ресурс и кем его заменить; как создать транспортную экономику; как воссоздать с нуля космическую индустрию; что делать с украинской землёй; какой должна быть программа по освоению нашей обширной территории; как нам добиться того, чтобы мы стали реальными конкурентами на мировом рынке продовольствия.
Важно знать, сколько нас осталось и также жизненно важно понять, как решить проблему с демографическим спадом: со значительным превалированием смертности над рождаемостью. Необходимо осознать, есть ли у нас потенциал к переходу на альтернативные источники энергии, можем ли мы диверсифицировать наши ключевые рынки, и чего нам для этого не хватает. Я уже молчу об упадке судо, авиастроения, о качестве нашей заводской продукции – любого назначения. Но более всего возмущает практическое отсутствие науки, образования.
И пока мы ходим кругами в дубовой роще, рассказывая старые притчи о коррупции, японцы занимаются робототехникой, израильтяне выпускают практически вечную батарейку, европейцы нашли наиболее подходящую планету для неземной жизни, а американцы смогли удалить у человеческого эмбриона ген, связанный с сердечными заболеваниями. А у нас всё ЖКХ, зарплаты, субсидии; ЖКХ, зарплаты, субсидии. Дороги же в большинстве своём мы отдали на аутсорсинг, так как известно: последние – проблема другого государства.
И о том, как нам сделать шаг в сторону прогресса, как нам эволюционировать никто не говорит. Я ходил и искал эту стратегию, этот бюллетень проектов, искал новый курс. Не нашёл, - скажу откровенно.
Кто-то может опротестовать, отметить факт войны. Но я бы хотел заметить сразу: коллективному Кремлю абсолютно наплевать на любой формат переговоров, ему не нужны какие-то документы, пускай и им подписанные. Ему вообще не нужна суверенная Украина. При этом все говорят о каких-то ключах к миру, что находятся в руках президента России. Следовательно, у меня возникает вопрос: а в чём здесь рецепт разрешения проблемы? Получается, что диагноз есть, а лечить практически некому. Ведь до сих пор никто не предложил, как нам подменить, украсть эти ключи, снять с них слепок и сделать свои.
Пока ключи эти в Москве, здесь спокойствия не будет: дестабилизация, постоянная политическая турбулентность, кризисы – всё это неизбежно. Но это не означает, что нам следует забросить своё развитие и всё время предаваться мечтаниям. Маниловы нам более не нужны!
Но пока они везде, и с этим нам необходимо бороться. Каким образом? Путём очищения. Менять их одного за другим, дабы люди видели, чего стоят все эти политики с их обещаниями. Они будут лицезреть и взрослеть. Потому что именно разрушение иллюзорных надежд приводит к взрослению общества, к отказу быть инфантильными.
На сегодняшний день мы не в силах ничего изменить. У нас есть два варианта: или же попытаться самостоятельно модифицировать систему, или же стать отдельной губернией для одной большой страны. Последнее, кстати, не сулит чего-то хорошего.
Мы не можем идти из ниоткуда в прошлое; нам нужно направить наш корабль в сторону развивающегося, стремительно меняющегося мира. Мы должны наконец-то уплыть в будущее – туда, где открывают новые планеты, редактируют человеческий ген, развивают искусственный интеллект и создают металлический водород.
Зачем нам слияние со страной, где одну дорогу от Урала до Севера не могут достроить вот уже 107 лет, где в деревнях родители растят детей на 300 рублей в месяц, а школы содержит не государство, а Красный Крест? Зачем нам такое объединение, где выжить только можно лишь при милитаризированной экономике, где большая часть земли не освоена? К чему нам быть там, где денег нет, а человек всегда на последнем месте?
Однако не нужно питать дурных надежд – они не сбудутся. Жить надо днём завтрашним; строить страну постепенно, самостоятельно. Активные люди покидают нас, потому что мы не можем их нечем занять. Они не участвуют в развитии государства, в выборе курса, в принятии политических решений. И эта тенденция присуща всему миру, мы не исключение, однако это необходимо менять.
И пускай мы остаёмся пока в тине несбывшихся грёз, мы не должны разрушать страну.Эти выборы не о больших надеждах, они о построении нового государства.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.