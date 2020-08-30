Акции под ОП и встречи с Тони Фришем. Как украинка 5 лет пытается вызволить мужа из плена

30 августа во всем мире отмечается Международный день пропавших без вести. В Украине таких примерно 1,5 тысяч человек, как свидетельствуют данные Международного комитета Красного креста. Среди них – Олег Шевандин из города Дебальцево Донецкой области. 1 мая 2015 года его, президента Федерации ушу/гунфу и цигун Донецкой области, похитили в километре от его дома.

О том, как с тех пор жена Олега Лариса непрерывно борется за то, чтобы он вернулся домой, читайте в материале OBOZREVATEL.

"С 15 лет мы ни разу не расставались"

Лариса и Олег познакомились во время школьного похода. Ему было 17 лет, ей – 15, жили в соседних дворах, учились в одной школе, но не общались. В конце учебного года классные руководители организовали подопечным поход в лес. Совместные игры в "рыбака и рыбку" (когда двое "ловят" в свою компанию третьего), посиделки у костра, песни под гитару – вот так и возникли чувства.

"Свидания были как у всех школьников: гуляли, сидели в кафе, ходили в кино. После школы Олег ушел в армию, я его ждала, – вспоминает Лариса. – Когда он вернулся, спустя год поженились. Вскоре родился наш сын. Мы были очень рады, что встретились так рано и нам не пришлось тратить время на поиски друг друга. Все эти годы мы практически не расставались – только на время рабочих поездок или международных соревнований. Отпуск и практически все свободное время всегда проводили вместе".

Лариса говорит, что ее муж необыкновенный человек: очень нежный и заботливый в семье, но очень решительный и целеустремленный в работе. Его любимое высказывание: счастлив лишь тот человек, который занимается любимым делом. Под его руководством Федерация ушу Донецкой области стала одной из самых успешных и структурированных спортивных организаций в Украине. Его воспитанники становились чемпионами на самых престижных соревнованиях и турнирах. Олег сам – многократный обладатель Кубков Европы и мира по ушу. Под его руководством Донецк принимал не только всеукраинские, но и международные турниры.

Олег Шевандин – президент Федерации ушу/гунфу и цигун Донецкой области

"Второе увлечение Олега – это музыка, – поделилась с корреспондентом OBOZREVATEL Лариса. – Он трубач, долгое время солировал в оркестре, а в компаниях и просто дома любил петь и играть на гитаре. С ним всегда было весело и непринужденно, Олег был центром любой компании".

Олег – многократный обладатель Кубков Европы и мира по ушу

У семьи был собственный бизнес: сеть салонов компьютерной техники "X-CОМ" в нескольких городах Донецкой области, фотостудия, минимаркет. Но все это разрушила война.

Июль 2014-го, поздняя ночь. В квартире Шевандиных раздается звонок – сотрудник компании рассказал, что в Дебальцево горит центральный рынок, пожар происходит и в частном секторе. Через два дня весь город сидел в бомбоубежищах. Лариса признается: тогда думали, что все закончится быстро, но за Дебальцево пришлось сражаться, ведь здесь железная дорога, перекресток международных трасс. Бомбили город долго, а затем в него вошли российские военные. Весь бизнес Шевандиных разграбили, квартира пострадала от обстрелов, семья осталась без средств и крыши над головой. Они выехали на мирную территорию и думали о том, как планировать жизнь дальше, но пришлось срочно вернуться назад.

"Нам нужно было ехать в Дебальцево к матери мужа. Она была у дальних родственников, не знала, что ее квартира тоже разрушена, мы ей об этом не говорили – и вдруг самостоятельно решила вернуться домой. Мы приехали поздно вечером, переночевали в разрушенной квартире, а утром Олег поехал к маме, – вспоминает Лариса. – Это было 1 мая 2015 года. Олега схватили буквально в километре от дома на военном блокпосту. Люди в масках и с автоматами надели мужу мешок на голову и увезли вместе с машиной".

В это день Олегу дважды дали возможность ответить на звонок жены. Вначале его доставили в штаб 7 бригады "ДНР" в Дебальцево, а потом перевезли в Донецк.

До войны семья Шевандиных проживала в Дебальцево

Олег Шевандин известный в Донецкой области человек – вскоре после его исчезновения об этом говорил весь Донецк. Лариса написала заявление во все инстанции "ДНР", и уже на следующий день было установлено, что Олега похитили по приказу командира 7-й бригады, были известны все имена, фамилии и должности. Жене сказали: им занимается "МГБ", а позже стала звучать аббревиатура ФСБ.

"Есть надежда, что во время нового обмена его вернут"

На вопрос, почему похитили именно ее мужа, Лариса отвечает: есть несколько причин, а возможно, все вместе. Это могло случиться из-за активной проукраинской позиции, которую семья не скрывала, профессиональной деятельности: кто-то, узнав, что они едут в Дебальцево, мог подумать, что они решили вернуться и занять чье-то место под солнцем. Лариса уверена: был информатор, который сообщил военным о том, что Шевандины в этот день будут в городе. Когда Олега похитили, сторона "ДНР" ждала громких заявлений от Украины – но, в силу политики, которая была на тот момент по обмену пленным, таких заявлений не последовало.

За то, чтобы Олег скорее оказался дома, жена борется всеми возможными способами и делает все, чтобы за него боролась Украина на всех официальных уровнях. Лариса – руководитель Всеукраїнського Руху сімей полонених "Повернення додому": "Мы, члены семей гражданских пленных, объединились, чтобы бороться за своих родных вместе, понимать, как идет процесс обмена, что мы можем сделать, чтобы помочь эффективности этому процессу. Мы понимаем, что это сложно, и хотим не только ожидать и требовать. Но и помогать и содействовать".

У организации есть своя страница в Facebook, которую, как оказалось, читают не только украинские чиновники, но и представители международных организаций. Лариса говорит: не ожидали, что она будет настолько популярна. Кроме этого, к организации присоединяются родные пленных, о которых раньше не знали.

Логотип "Повернення додому"

Только за пару последних месяцев представители организации провели встречи с послами стран "нормандского формата" и других государств, которые поддерживают Украину: Германия, Франция, Польша, Канада, Литва. Встретились и с главой Миссии ООН по правам человека в Украине г-жой Матильдой Богнер, главой Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине г-жой Флоранс Жилет, провели две встречи с заместителем головы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве, общались в режиме видеоконференции с координатором ОБСЕ в минской ТКГ послом Тони Фришем.

После личного обращения Ларисы к послу Тони Фришу вопрос о местонахождении Олега Шевандина был включен в повестку дня на заседании ТКГ. На что сторона ОРДЛО дала ответ: "Был в Донецке, местонахождение устанавливается".

Активисты провели акцию под ОП

"28 апреля мы провели акцию под Офисом президента, – рассказывает Лариса. – Ожидали встречи с президентом Украины, но она не состоялась. Встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Было принято решение о создании рабочей группы по подготовке встречи родных пленных с президентом Украины. Определили формат этой группы: в нее должны были войти представители ТКГ, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, но, к сожалению, такая рабочая группа так и не была создана".

В то же время у родных пленных были очень теплые и откровенные встречи в посольствах. С послом Германии из-за коронавируса прошли переговоры в режиме видеоконференции. Посол Анка Фельдгузен очень хорошо говорит по-украински, поэтому переводчик не понадобился. Говорили очень откровенно, было видно, что посол хорошо ориентируется в украинских реалиях и понимает, о чем идет речь. Но родные надеются не только сочувствие, а ожидают от международной общественности реальную помощь в освобождении.

Лариса Шевандина говорит, что встречи с Владимиром Зеленским у нее пока не было (встреча президента Украины с семьями пропавших без вести прошла 29 июня – ред.). Но она хорошо понимает, что ее мужа похитили российские военные, "которых там нет". Без прямой помощи и участия, в первую очередь, президента Украины, только в рамках минской ТКГ вопрос освобождения ее мужа не решается уже очень долго.

"Сейчас отношение к гражданским заложникам в ТКГ изменилось, – говорит Лариса. – Действительно идут активные переговоры. Надеюсь, украинские представители гуманитарной подгруппы действительно делают все возможное, чтобы освободить моего мужа. Обращаюсь к Владимиру Зеленскому, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону с просьбой поднять вопрос освобождения Олега Шевандина в рамках "нормандского формата", так как это зависит не только от стороны ОРДЛО, но и от РФ в первую очередь. Каждый раз жду нового обмена и надеюсь, что в этот раз его точно вернут. Понимаю, что нужно бороться: за всех, кто уже дома, сражались лично не только семьи, но и страна. Мой муж, видимо, попал в список тех, кого не хотят отпускать, а надо сделать все, чтобы он оказался в списке тех, чьего возвращения требует Украина".

"Мечтаю, чтобы было как на логотипе нашей организации"

Не раз Лариса представляла момент встречи с мужем. Думая об этом, вспоминает логотип "Повернення додому", который они выбрали для своей организации: женщина крепко сжимает в объятиях мужчину и не отпускает его. "Когда выбирали логотип, сразу решили, что это будут объятия, – вспоминает женщина. – Дизайнеры нарисовали несколько вариантов, мы все забраковали и оставили этот. Пусть наша с Олегом встреча после долгой разлуки будет именно такой, как на этом логотипе".

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