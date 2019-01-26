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Илья Кенигштейн
Илья Кенигштейн
БизнесменВсе статьи автора

А почему нельзя украсть шапки в Давосе?

1.7т

Кандидат в президенты Игорь Шевченко украл шапки в Давосе

История с шапками и конфетами в Давосе, если это конечно правда и страница автора не взломана - ярко демонстрирует не столько фантастическую глупость потенциальных избранников, сколько их фантастическое пренебрежение к избирателям.

Просто нужно понять, что подобный подход ко всему чужому в чиновничьей среде считается абсолютно естественным. В том и заключается вся суть профессии: садиться на потоки, постепенно вводя в схему свою кумовскую вертикаль, пилить землю и недвижимость, получать откаты, создавать своим льготы и преференции. И если можно так, то почему нельзя сп*зд*ть пару шапок? Или пару пачек конфет? Почему нельзя складывать в пакеты еду со шведского завтрака, засовывать в сумку баночки с шампунем из тележки горничной в коридоре отеля, сцеживать бензин с ведомственного автомобиля? Можно же. Если воровство в особо крупных масштабах прокатывает как каток по убитой дороге, то воровство в особо мелких масштабах пролетает как бориспольский экспресс.

А почему нельзя украсть шапки в Давосе?

В сущности, то, что происходит с накануне выборов в нашей стране - всё больше напоминает технологию влияния на общественное мнение, который описал американский социолог Джозеф Овертон. Эту концепцию впоследствии назвали Окном Овертона. Вкратце - это о наличии рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общественной морали. Или как путём нехитрых манипуляций общественным мнением, можно приучить общество к мысли, что людоедство - это норма. Собственно на базе этой технологии и строится большинство предвыборных программ наших кандидатов, которые используют СМИ и социальные сети в качестве транспорта. Мы же с вами таким образом вступаем в следующую фазу Окна Овертона, в котором радикальное становится приемлемым, а немыслимое - радикальным.

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Так вот, воровство шапок - это естественный процесс, в то время как последующее бахвальство этим позорным случаем - ничто иное, как попытка оправдать людоедство, используя для этого манипуляции общественным мнением. Потому что там, где воровство и кидалово - это норма, нет и не может быть претензий к тому, кто ворует шапки и конфеты. Бесплатно же, что вы как дети. Помните, совсем недавно всерьёз обсуждалась мысль о том, что вообще-то коррупция необходима украинскому государству, ибо без неё государство остановится. Вы думаете что-то изменилось? Я думаю не изменилось.

Так как всё-таки на это реагируют избиратели? К сожалению никак. Избиратели не мы, мои дорогие друзья, ибо нас с вами - микроскопическое меньшинство. Избиратели это народ. Который, в основной своей массе не сидит в социальных сетях, не мыслит глубоко и заходя в сеть, читает исключительно заголовки. А для него Давос, собственно как и всё остальное, происходящее там - вполне достойная картина мира, в которой

1. Украина всё также как и раньше является восходящей звездой

2. Правительство старается, результаты есть и совсем скоро наступит хорошо

3. Людоедство - это не так плохо, если взглянуть на это с другой точки зрения. В конце концов жрать же чёто надо.

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Автор
Илья КенигштейнИлья Кенигштейн
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ильи Кенигштейна
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Это батенька ментальность хохлов,тащить всё на шару,шапки,гранаты...яркая демонстрация кугутства и хуторства,какая нафик Европа,если только сможете в дырку забора посмотреть...
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Красть, или не красть, крысы нацисты в сомнениях)))
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