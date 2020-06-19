'А князя Владимира посадить за крещение Руси!' Украинцы потроллили дело против Порошенко из-за Томоса

В сети активно обсуждали и шутили об уголовном производство против пятого президента Украины Петра Порошенко – за получение Томоса и образования Православной церкви Украины.

Отметим, что в Государственном бюро расследований сообщили, что ведется расследование по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, направленных на "разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".

Обвинение предъявленные Порошенко вызвали волну обсуждения в социальных сетях. Пользователи шутили, что кроме пятого президента можно "судить" киевского князя Владимира или Аллаха.

"В деле по Томосу пострадавшим будет выступать глава РПЦ патриарх Кирилл", "Пусть князя Владимира посадят за крещение Руси", "Пусть ГБР откроет дела на Аллаха, Будду, Христа, Велеса, Зевс, Ареса, Ярило – они разжигают вражду на почве верований", "А может это правильно расшифровывается, как Государственное бюро России?", "А может еще открыть дело за разжигание между туристической вражды путем получения безвиза", "А дальше будет дело за создание крутой армии, которая достойно дает отпор. Ну и вишенкой на торте – дело за украинский язык в Украине. Это же сколько челюстей будет сломано, а это уже массовые телесные повреждения. А если серьезно, то когда этот сюр кончится?" – писали в сети.

"Князя Владимира посадить за крещение Руси!" Украинцы потроллили дело против Порошенко из-за Томоса

"Князя Владимира посадить за крещение Руси!" Украинцы потроллили дело против Порошенко из-за Томоса

"Князя Владимира посадить за крещение Руси!" Украинцы потроллили дело против Порошенко из-за Томоса

"Князя Владимира посадить за крещение Руси!" Украинцы потроллили дело против Порошенко из-за Томоса

"Князя Владимира посадить за крещение Руси!" Украинцы потроллили дело против Порошенко из-за Томоса

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