80% украинцев легко переносят коронавирус, им не нужны больницы, – Ляшко

В Украине 80% больных коронавирусом COVID-19 не нуждаются в госпитализации.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рассказав также, кто нуждается в стационаре.

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на койки, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под медицинским надзором. 20% требуют госпитализации", – подчеркнул Ляшко.

При этом главный санврач сообщил, что реальный коэффициент госпитализации в стране – 19. Однако в разных областях по-разному, например, в Закарпатской области примерно 29-31% заболевших попадает в больницы.

"Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая койку для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медпомощь в стационаре", — сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко озвучил условия победы страны над коронавирусом. Он уверен, что рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина.