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6 октября • обновлено в 19:58
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Зеленскому стоит выйти к людям и смело поговорить

5.1т

Самое глупое что делает сейчас Офис президента, это пытается убедить самих себя, что вся акция "Ні - капітуляції" - проплаченная и инспирированная врагами, и потому не достойна уважения.

Мітинги на Майдані

Мітинги на Майдані

Фейсбук Юрія Бутусова

На самом деле на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны, и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию. И здесь не важно с чьими политическими целями это совпадает, оппоненты использовали реальные настроения, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять. Это нормально. В 2015-м когда многие не понимали Минские соглашения, это закончилось гранатой под Радой и гибелью четырех нацгвардейцев. Надо делать выводы из трагедии.

Новости
Начувайтесь, зеленські. Вас очікують нелегкі часи

Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион, и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.

И еще - когда вы, получив из рук народа должности, отказываете в уважении части своих сограждан, люди очень быстро отказывают в уважении вам самим.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
протест Новости России
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
зеленскому надо написать прощальную записку , извиниться за гибель наших мальчиков и торговлю на крови и по тихому бежать из України...
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Громозека Иван
Громозека Иван
За Зелю проголосовало больше 70% украинцев и по этому он никак не обязан оправдываться перед кучкой особо упоротых!
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Yakovleva Elena
Yakovleva Elena
А с чем ему выходить? Держава у смартфоні, чекайте SMS.
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