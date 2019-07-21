Когда я отслеживаю реакцию на обыски в "Арселор Миттал", я вспоминаю 2004 год. Одним из самых важных результатов Майдана была отмена приватизации "Криворожстали" Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком и проведение нового конкурса, на котором победила индийская компания. Третий президент Украины Виктор Ющенко мог продемонстрировать свою "равноудаленность" от олигархов, премьер Юлия Тимошенко – показать, как привлекает новых инвесторов.

Через 15 лет шестой президент Украины Владимир Зеленский договаривается с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о помощи в восстановлении Донбасса, Юлия Тимошенко вновь претендует на пост главы правительства, на бывшей "Криворожстали" проходят обыски. Не изменилось ничего – ни основные игроки, ни экология, ни понимание ситуации украинцами. Бег по кругу продолжается просто потому, что нет запроса на изменение самих правил игры. Запрос есть на лучшую жизнь, которая не приходит просто так.

Новости Украина под колесами

Если мы действительно хотим другой экологии, нам нужно не просто другое законодательство, но и другие суды, и другое общество. Западный инвестор работает по-разному в Англии, России и Китае. На Западе он придерживается норм. В России дает взятки. Про Китай я не рассказываю – экономический рост этой страны обеспечен тотальным равнодушием к людям, что естественно для коммунистов.

При этом мы должны понимать, что как только добьемся западных стандартов, то сразу же перестанем быть интересны западным инвесторам. Западный бизнес потому и уходит в "третий мир", что там можно эти стандарты нарушать. Это отвратительно, но никто не может изменить законов капитализма кроме коммунистов. А как это делают коммунисты мы уже знаем.

Новости Путин все расскажет

Украинцы хотели бы уже сегодня жить как в Германии, но при этом конкурировать на рынке труда и новых производств с Камбоджей. Так не бывает. Именно поэтому здесь не будет никакой Германии. А будет Камбоджа, стыдливо прикрытая фиговым листком борьбы с коррупцией и заботой о "простом человеке".

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