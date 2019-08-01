16 или 1? Простой математический пример рассорил сеть

В соцсети Twitter разгорелись настоящие баталии из-за простейшего математического примера.
Так, пользователь под ником pjmdolI попросила помочь ей с решением задачки: "8 ÷ 2 (2+2) = ?".
Многие откликнулись, однако вскоре выяснилось, что ответ получается одинаковым не у всех.
Иллюстрация
Так, участники разделились на две группы: одни утверждали, что правильный ответ — 16, а другие — 1. При решении они проводили деление и умножение в разной последовательности, в связи с чем и отличались ответы.
Правильный ответ все же 16, так как сначала выполняются действия в скобках, а затем - по очереди, все остальные.
oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk— em ♥︎ (@pjmdolI) July 28, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети поспорили из-за просьбы вычислить 230-220x0,5 и написать ответ.
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