16 или 1? Простой математический пример рассорил сеть

В соцсети Twitter разгорелись настоящие баталии из-за простейшего математического примера.

Так, пользователь под ником pjmdolI попросила помочь ей с решением задачки: "8 ÷ 2 (2+2) = ?".

Многие откликнулись, однако вскоре выяснилось, что ответ получается одинаковым не у всех.

Иллюстрация

Так, участники разделились на две группы: одни утверждали, что правильный ответ — 16, а другие — 1. При решении они проводили деление и умножение в разной последовательности, в связи с чем и отличались ответы.

Правильный ответ все же 16, так как сначала выполняются действия в скобках, а затем - по очереди, все остальные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети поспорили из-за просьбы вычислить 230-220x0,5 и написать ответ.

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