"Это пять!" В сети спорят о простой задаче по математике

В Twitter разгорелись настоящие споры вокруг новой математической задачи, вокруг которой спорили пользователи.

Пользователь под ником kj_cheetham задал задачу, которую назвал "мемом по математике".

"Мем по математике, который действительно смешной, а не глупый. Решайте осторожно!" – написал он.

Задача состояла в том, чтобы вычислить 230-220x0,5 и написать ответ. "Вероятно, вы не поверите, но ответ 5!" – говорится в сообщении.

При этом в комментариях отмечали, что автор ошибся в вычислениях, называя ответ 120. Пользователи указали ему на то, что сначала выполняется умножение, и только потом вычитание.

Однако в сети все же разгадали математическую загадку. Автор указал ответ не 5, а 5!, то есть факториал. Факториал – это функция, которая определяется как произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно. В данном случае n – это 5. Позднее в обсуждении с одним из комментаторов он расписал, как выглядит функция в данном примере: 5!=5x4x3x2x1=120.

"Я вскоре отключу мои уведомления в этом треде, но, пожалуйста, помните, что стоит подумать дважды, прежде чем заявлять, что кто-то не знает чего-то на основе одного твита", – отметил kj_cheetham.

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 - 220 x 0.5 =



You probably won’t believe it but the answer is 5!#maths