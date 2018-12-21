''150 человек встретят Рождество дома'': Украина предложила России обмен пленными

Украина предложила Российской Федерации, а также террористам "Л/ДНР" провести предрождественский обмен пленными.

Если агрессор пойдет навстречу, то праздники дома смогут встретить 150 человек, написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона озвучила свою инициативу ОБСЕ. В частности, вопрос обмена пленными Киев предлагает обсудить на видеоконференции 27 декабря.

Геращенко уточнила, что Украина готова помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Кроме того, возможна немедленная передача Российской Федерации 22 ее граждан, задержанных и осужденных в Украине.

Ирина Геращенко и Евгений Марчук Facebook Ирины Геращенко

"Недавно в одной из колоний умер один россиянин, который был в списке 23 тех, кого Украина уже давно была готова передать РФ. Этот человек уже давно мог быть дома, но РФ отказалась забирать своих граждан. Мы призываем российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и забрать, передав в обмен Украине 22 политзаключенных Кремля. Мы выражаем большое сожаление, что из-за отказа РФ и ОРДЛО сорвалось предложенное украинской стороной освобождение заложников на 27 декабря. Но не опускаем руки, предлагаем ОБСЕ собрать все стороны и 27 декабря на видеоконференции, обсудить новые инициативы. Мы предлагаем провести освобождения удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир", — отметила Геращенко.

Она также призвала Совет Церквей поддержать инициативу Украины и повлиять на российские власти, чтобы обмен перед Рождеством состоялся.

Обмен пленными в декабре 2017 года ВВС

Вице-спикер парламента добавила, что письмо с предложением направлено в ОБСЕ. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук также выразил готовность присоединиться к работе двух групп, чтобы вместе искать компромисс.

В свою очередь, в Кремле как всегда уклончиво ответили на мирные инициативы Киева. Так, как сообщает ТАСС, вопрос уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу "всех на всех", но подходы двух стран к реализации этого принципа якобы не совпадают.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех". Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, — кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", — высказался Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал комментировать детали этих подходов, отметив, что о таких вопросах "нельзя говорить обобщающе, можно только персонально говорить".

Он также напомнил, что на большой пресс-конференции 20 декабря Путин заявил о заинтересованности Москвы в возвращении находящихся в украинских тюрьмах россиян на родину. Что касается обмена украинских моряков, которые были задержаны во время устроенной Киевом провокации в Керченском проливе, то это, по версии Кремля, которую озвучил Песков — "вопрос следствия и решения суда".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря российская сторона в ТКГ в Минске в очередной раз отказалась обсуждать обмен украинских пленных и политзаключенных на граждан РФ, а представитель страны Борис Грызлов даже не явился на заседание.

Напомним, 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания. Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.