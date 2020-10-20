В США 14-летняя девушка открыла возможный способ победить COVID-19

Аника Чебролу – 14-летняя девушка из штата Техас (США) получила $25 тысяч за открытие, которое может привести к преодолению Covid-19.

Оно состоялось в рамках конкурса молодых ученых 3M Young Scientist Challenge, пишет CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Девушка использовала детальный компьютерный скрининг молекул (in-silico) и обнаружила молекулу свинца, которая может выборочно сочетаться с белком вируса SARS-CoV-2. Оказалось, что такое сочетание нейтрализует способность коронавируса проникать в организм человека.

По словам Чебролу, ее попытки найти соединение свинца для связывания с белком вируса SARS-CoV-2 могут показаться каплей в море, но все равно они стоят всех этих усилий.

"От дальнейшего развития этой молекулы будет зависеть успех моей работы", – сказала девушка и уточнила, что ее работа не закончена.

Следующей целью молодой исследовательницы является сотрудничество с учеными, которые борются за контроль заболеваемости и смертности в результате пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском фармрынке появится дженерик японского АВИГАН (фавипиравир). Это противовирусное средство помогает не только бороться с тяжелыми симптомами заболевания, вызванными COVID-19, но и влияет на патогенез коронавируса. Препарат был внесен в отечественный протокол лечения коронавирусной инфекции, однако приобрести его было практически невозможно, поскольку он не был зарегистрирован в Украине.