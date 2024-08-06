Возле Умани в Черкасской области грузовик снес пешеходный мост, он обвалился на проезжую часть. Фото и видео

У города Умань Черкасской области на трассе "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно известно, что мост обрушился на проезжую часть после столкновения с грузовиком.

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В связи с ДТП временно перекрыто движение автомобилей в направлении Киева. Об этом сообщила патрульная полиция Черкасской области. На указанном участке обеспечивается реверсное движение.

Отмечается, что в результате столкновения водитель чудом остался жив. На месте происшествия работают правоохранители, информация о пострадавших уточняется.

Водителей просят учесть, что движение на указанном участке перекрыто и спланировать свой маршрут заранее. Сейчас проезжую часть расчищают от обломков моста.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Киеве на улице Глубочицкой произошла авария с участием трамваев более 10 автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

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