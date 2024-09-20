В семейном экопарке 'Ясногородка' стартовала выставка цветов 'Знаки зодиака'

В Семейном экопарке "Ясногородка" открылась выставка цветочных композиций по теме гороскопа и знаков Зодиака. На территории экопарка разместили 12 инсталляций из десятков тысяч цветущих хризантем, каждая из которых повторяет астрологические символы зодиакального созвездия. Посетители парка могут устроить интересный челлендж и найти свой знак зодиака как Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей или Рыбы.

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В целом для создания композиций были использованы десятки тысяч хризантем. В стоимость билета на выставку также входят зоопарк, экскурсия по страусовой ферме, отдых под открытым небом на BBQ зоне и возможность принять участие в бесплатной детской анимации по выходным. На локации есть детский парк развлечений Яснограй и ресторан локальной кухни FERMA, где можно попробовать особое авторское вино собственного производства и блюда из локальных фермерских продуктов, где главной экзотикой являются блюда из страуса.

Важно: для представителей сил обороны страны и людей с инвалидностью I-II группы вход бесплатный. Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Адрес : ул. Подлесная, 32, с. Ясногородка (Фастовский район Киевской области)

Время работы: с 10:00 до 19:00

Стоимость билетов – от 250 до 370 грн (в зависимости от дня недели и типа билета). Подробности о билетах можно узнать на сайте.