В Киеве полицейским устроили засаду с 'растяжкой': выяснились детали

Национальная полиция фиксирует случаи диверсии против своих сотрудников. В частности, 17 ноября стражи порядка попали в засаду в квартире, где была установлена "растяжка".

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Об этом изданию OBOZ.UA сообщили источники в Нацполиции. В полицию пришел вызов от женщины с Печерского спуска, которая просила о помощи. Она сообщила, что подвергается насилию со стороны мужчины и спряталась в ванной.

Когда на место происшествия прибыл экипаж, они позвонили по телефону женщине, которая сказала, что дверь в квартиру не закрыта, и попросила ее войти. Когда стражи порядка открыли дверь и ступили в квартиру, они услышали звук срабатывания чеки гранаты и успели закрыть дверь. В результате произошел взрыв в коридоре квартиры, никто из полицейских и других не пострадал.

Было установлено, что сработал механизм растяжки, устроенный с помощью гранаты Ф-1. Квартира, как оказалось, была арендована на сутки, а ее владельцы женщину не видели.

"К счастью удалось избежать страшной трагедии, никто не пострадал. На месте работала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы. Вероятно, эти действия были совершены умышленно. К раскрытию этого преступления привлечены профильные службы, в том числе работники СБУ", – сообщают в правоохранительных органах.

Это не первый подобный случай, один из них касался подрыва военнослужащего. Как сообщало ГУ Национальной полиции в Киеве, 22 ноября в Днепровском районе столицы мужчина погиб на месте, когда в его руках сдетонировала коробка со взрывчаткой.

"Информация о происшествии в столичную полицию поступила около 15:00. Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что В Печерском районе Киева 23 ноября произошла драка со стрельбой в столичной гостинице Sky Loft. Во время инцидента был убит один человек, еще двое получили ранения. Стрелок попал в 27-летнего мужчину, он погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали 17-летнего парня, который, по информации следствия, причастен к совершению террористического акта в столице. Несовершеннолетний, выполняя задачи вражеской спецслужбы, взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе.

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