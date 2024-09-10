В Днепре 14-летняя девушка выпрыгнула из окна из-за проблем в школе: ее спасают медики – СМИ

В Днепре 14-летняя школьница, вероятно, хотела совершить самоубийство. Она выпрыгнула из окна на 8 этаже.

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Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что девушка пыталась покончить с собой из-за проблем в школе.

Инцидент произошел 10 сентября около 7:00. Пострадавшую 14-летнюю девушку доставили в больницу с многочисленными травмами. Оказалось, что она живет с бабушкой и дедушкой.

К счастью, девушка выжила, сейчас врачи борются за ее жизнь.

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Ранее сообщалось, что в Киеве два подростка упали с 16-го этажа многоквартирного дома. От полученных травм дети погибли на месте. Отмечается, что погибшим – парню и девушке – примерно по 15 лет.

Также в июле в Киеве произошла очередная трагедия. В Дарницком районе столицы мужчина выпрыгнул из окна 22-го этажа. Предварительно это было самоубийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители спасли женщину, которая собиралась совершить самоубийство. Она хотела прыгнуть с моста в Голосеевском районе. Сотрудники полиции передали женщину врачам, ей оказали медицинскую и психологическую помощь.

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