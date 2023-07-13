В Черниговской области автомобиль попал под поезд: водитель пренебрег правилами дорожного движения. Фото
В Черниговской области водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и проигнорировал запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжая движение через железнодорожный переезд. Это привело к столкновению с пригородным поездом, который следовал по маршруту Чернигов - Нежин.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Авария произошла на перегоне Муравийка - Б. Олейника.
Согласно предварительной информации, в результате этого инцидента погибли мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка, также находившегося в автомобиле, была доставлена скорая помощь.
Станция световой и звуковой сигнализации на железнодорожном переезде функционировала нормально и исправно.
Полиция прибыла на место происшествия, и в связи с этим возможны задержки в движении поездов на данном направлении.
"Укрзализныця" призвала соблюдать правила дорожного движения и особенно осторожно пересекать железнодорожные переезды. Спешка и неправильное внимание на дорогах могут привести к трагическим последствиям для детей и целых семей.
"Спешка и невнимательность на путях могут стоить жизни детей и целых семей. Во время великой войны хотелось бы избежать смертей еще и по невнимательности на дороге", – добавили они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области на скорости столкнулись автомобили Honda и Kia, после чего обе легковушки съехали в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых есть дети.
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