В Черниговской области автомобиль попал под поезд: водитель пренебрег правилами дорожного движения. Фото

В Черниговской области водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и проигнорировал запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжая движение через железнодорожный переезд. Это привело к столкновению с пригородным поездом, который следовал по маршруту Чернигов - Нежин.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Авария произошла на перегоне Муравийка - Б. Олейника.

Согласно предварительной информации, в результате этого инцидента погибли мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка, также находившегося в автомобиле, была доставлена скорая помощь.

Станция световой и звуковой сигнализации на железнодорожном переезде функционировала нормально и исправно.

Полиция прибыла на место происшествия, и в связи с этим возможны задержки в движении поездов на данном направлении.

"Укрзализныця" призвала соблюдать правила дорожного движения и особенно осторожно пересекать железнодорожные переезды. Спешка и неправильное внимание на дорогах могут привести к трагическим последствиям для детей и целых семей.

"Спешка и невнимательность на путях могут стоить жизни детей и целых семей. Во время великой войны хотелось бы избежать смертей еще и по невнимательности на дороге", – добавили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области на скорости столкнулись автомобили Honda и Kia, после чего обе легковушки съехали в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых есть дети.

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