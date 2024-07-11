В 30 метрах от границы: в Тисе нашли тело еще одного мужчины

На Закарпатье пограничники обнаружили тело мужчины в 30 метрах от украинского берега реки Тиса. Это стало 16-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения границы.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 11 июля. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили пограничники Мукачевского отряда во время мониторинга границы с Румынией.

В ГНСУ отметили, что это уже 16-й утопленник с начала года, который хотел пересечь реку, чтобы попасть за границу. Пограничники в очередной раз подчеркнули, что незаконное пересечение речных границ может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что в реке Тиса в Закарпатье вновь обнаружили тело утопленника. Погибшим оказался житель Закарпатской области 1975 года рождения, его тело несло течением вдоль берега. Также были опубликованы фото и видео с места обнаружения утопленника.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко предупредил о коварстве Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

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