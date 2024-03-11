Украинский ведущий проведет спецмероприятия шведского Нацотбора на Евровидение 2024

9 марта в Стокгольме прошел финал Melodifestivalen – популярного музыкального конкурса, во время которого Швеция ежегодно выбирает своего представителя на песенный конкурс Евровидения.

Событие проводится в Швеции с 1958 года и по показателям национального вещателя является наиболее популярной программой страны по рейтингам зрительской аудитории (конкурс одновременно транслируют по национальному телевидению, радио и на интернет-ресурсах, где смотрят 70% населения Швеции). Именно этот фестиваль помог Швеции семь раз одержать победу на конкурсе Евровидения за свою историю

С момента основания все организационные аспекты Melfest всегда контролировались исключительно шведской командой. Однако в этом году оргкомитетом было принято решение впервые поручить проведение торжеств по открытию и закрытию конкурса, а также модерирование пресс-конференции с участием нынешних участников шведского отбора и представителей Евровидения из других стран – ведущему из Украины. Специальным гостем Melodifest WKND стал украинский журналист и волонтер Владимир Бирюков – он работал на трех площадках фестиваля с 6 по 9 марта.

"Такая практика для нас впервые. Раньше мы никогда не приглашали иностранных ведущих, однако с 24 февраля 2022 года Швеция оказывает активную поддержку Украине. Поэтому в этом году мы решили присоединить к нашей команде украинского телеведущего и человека, который работает с Евровидением с 2009 года. Это еще одно свидетельство нашей поддержки и абсолютной солидарности с Украиной. Теперь нас объединяют не только одинаковые цвета наших флагов", – отмечают организаторы конкурса.

Одной из главных задач Владимира стала речь о важности поддержки Украины западными партнерами и странами Евросоюза, которую он объявил со сцены во время мероприятия.

"В последнее время в обществе звучало мнение о том, что Евровидение для Украины неактуально и нам стоит прекратить вообще говорить об этом конкурсе, но я с этим не согласен. Ведь для Украины это еще один шанс достучаться до миллионов людей не из-за новостей, а из-за их эмоций. Тем более каждый год Melodifestivalen помогает украинцам не только словами, но и весомыми денежными взносами. Поэтому для меня было большой честью получить это приглашение и стать одним из ведущих мер Нацотбора в Швеции", – делится Владимир Бирюков.

Также во время конкурса в Стокгольме была проведена арт-презентация картин, на которых известные шведские художники изобразили Украину. В мае во время финала конкурса Евровидение в Мальме состоится благотворительный аукцион, нельзя будет приобрести работы. Все собранные средства организаторы перечислят на гуманитарную помощь пострадавшим из-за войны украинцам.

В прошлые годы Melodifestivalen уже оказывал помощь Украине. В 2022 году во время эфира по телефонному голосованию среди зрителей было собрано 1435319 крон (135562,57 евро), а в 2023 году 425813 крон (38030 евро). Все средства были направлены в благотворительную организацию Radiohjälpen, которая занимается гуманитарной поддержкой украинцев в Швеции.

Владимир Бирюков также не в первый раз участвует в крупных международных проектах, посвященных Украине. В частности, он – один из инициаторов сбора средств на Латвийский байрактор, а общая сумма сборов волонтерских инициатив, к которым привлечен журналист, уже превысила 4,5 млн евро. До полномасштабного вторжения Бирюков ежегодно производил обзоры конкурса "Евровидение" для СМИ в составе украинской делегации, а также был ведущим бекстейджа во время Нацотбора на телеканале СТБ.