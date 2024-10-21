Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

19 октября в Киеве состоялось одно из самых громких музыкальных событий этого года – первый большой сольный концерт певицы KOLA. Более 7 тысяч слушателей собрались в одном месте, чтобы в день рождения KOLA спеть ее любимые песни.

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Шоу певицы поразило своим масштабом, заметным в каждой детали: от инсталляции на сцене до хореографических постановок, в то время как весь концерт был пронизан атмосферой встречи близких людей, разделяющих общие детские воспоминания и ценности. Потому неудивительно, что от большинства номеров на глазах слушателей были слезы, а во время остальных вся публика одновременно танцевала.

Концертная программа назывался "Особая история о простых вещах" и делился на три условных блока. Первый был о детстве певицы и истории, с чего все начиналось: первых хитов, трудностей и бесконечной благодарности. Второй блок состоял из лирических песен, новых хитов и дуэтов, поэтому на сцене прозвучали наиболее знаковые хиты KOLA, такие как "Біля серця", ""Чи разом?", "Тебе – собі", "Дочекаюсь", "Літачок" и другие, а также дуэтные композиции вместе с Alyona Alyona, Артемом Пивоваровым, Мишей Крупиным, Parfeniuk и YAKTAK, которые присоединились к Насте для выполнения совместных треков.

Особенно эмоциональным было исполнение трека "Ба", который KOLA посвятила своей бабушке и представила не менее чувственное интро к нему, а вот во время песни "Тебе – собі" коллега Анастасии сделал предложение своей девушке, чем умилял тысячи людей. Третий, завершающий блок был исполнен особого драйва и энергии, вызывая особенную улыбку на лицах слушателей. Радиопартнером концерта выступил Хит FM.

Нельзя не отметить и социальную составляющую концерта, ведь наиболее ярко KOLA выразила свою гражданскую позицию, открыв Конверт Mastercard от ПриватБанка для сбора на эвакуационные катера для ГУР МО Украины и собрав более 700 тысяч гривен только в день рождения. Певица во время исполнения песни "Дочекаюсь" пригласила на сцену жен, матерей и дочерей, которые ждут своих родных из плена, чем в который раз напомнила важность поддержки украинских военных и борьбы за их свободу.

"Я до сих пор не могу поверить, что моя мечта стала реальностью, что тысячи людей в унисон поют мои песни и мы вместе проживаем эти эмоции. Еще год назад я не могла вообразить, что мой день рождения может выглядеть так. Я считаю, что лучшей идеей было разделить такой особый день с наиболее особенными для меня людьми. Спасибо каждому, кто пришел, кто поддерживал меня, кто помог этой мечте сбыться и, конечно, моей команде, без которой этот концерт был бы невозможен".

Среди гостей концерта было немало звездных коллег Насти, концерт поддержали Дмитрий Монатик с женой, Даша Цветкова, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Елена Голубицкая, Наталья Денисенко, Jamala, Анна Тринчер, Никита Киселев, Марта Липчей, SKYLERR, Diana Омаргалиева, ADAM, Юла, Анатолий Анатолич, Wellboy и многие другие.

На своей странице в инстаграме певица KOLA вместе с командой уже анонсировала выступление на бис во Дворце спорта и в ближайшее время сообщит дату проведения большого сольного концерта.