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Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

Мария Шевчук
События
3 минуты
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Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

19 октября в Киеве состоялось одно из самых громких музыкальных событий этого года – первый большой сольный концерт певицы KOLA. Более 7 тысяч слушателей собрались в одном месте, чтобы в день рождения KOLA спеть ее любимые песни.

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Шоу певицы поразило своим масштабом, заметным в каждой детали: от инсталляции на сцене до хореографических постановок, в то время как весь концерт был пронизан атмосферой встречи близких людей, разделяющих общие детские воспоминания и ценности. Потому неудивительно, что от большинства номеров на глазах слушателей были слезы, а во время остальных вся публика одновременно танцевала.

Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

Концертная программа назывался "Особая история о простых вещах" и делился на три условных блока. Первый был о детстве певицы и истории, с чего все начиналось: первых хитов, трудностей и бесконечной благодарности. Второй блок состоял из лирических песен, новых хитов и дуэтов, поэтому на сцене прозвучали наиболее знаковые хиты KOLA, такие как "Біля серця", ""Чи разом?", "Тебе – собі", "Дочекаюсь", "Літачок" и другие, а также дуэтные композиции вместе с Alyona Alyona, Артемом Пивоваровым, Мишей Крупиным, Parfeniuk и YAKTAK, которые присоединились к Насте для выполнения совместных треков.

Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

Особенно эмоциональным было исполнение трека "Ба", который KOLA посвятила своей бабушке и представила не менее чувственное интро к нему, а вот во время песни "Тебе – собі" коллега Анастасии сделал предложение своей девушке, чем умилял тысячи людей. Третий, завершающий блок был исполнен особого драйва и энергии, вызывая особенную улыбку на лицах слушателей. Радиопартнером концерта выступил Хит FM.

Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

Нельзя не отметить и социальную составляющую концерта, ведь наиболее ярко KOLA выразила свою гражданскую позицию, открыв Конверт Mastercard от ПриватБанка для сбора на эвакуационные катера для ГУР МО Украины и собрав более 700 тысяч гривен только в день рождения. Певица во время исполнения песни "Дочекаюсь" пригласила на сцену жен, матерей и дочерей, которые ждут своих родных из плена, чем в который раз напомнила важность поддержки украинских военных и борьбы за их свободу.

"Я до сих пор не могу поверить, что моя мечта стала реальностью, что тысячи людей в унисон поют мои песни и мы вместе проживаем эти эмоции. Еще год назад я не могла вообразить, что мой день рождения может выглядеть так. Я считаю, что лучшей идеей было разделить такой особый день с наиболее особенными для меня людьми. Спасибо каждому, кто пришел, кто поддерживал меня, кто помог этой мечте сбыться и, конечно, моей команде, без которой этот концерт был бы невозможен".

Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

Среди гостей концерта было немало звездных коллег Насти, концерт поддержали Дмитрий Монатик с женой, Даша Цветкова, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Елена Голубицкая, Наталья Денисенко, Jamala, Анна Тринчер, Никита Киселев, Марта Липчей, SKYLERR, Diana Омаргалиева, ADAM, Юла, Анатолий Анатолич, Wellboy и многие другие.

Тысячи сердец в унисон: певица KOLA дала первый сольный концерт во Дворце спорта

На своей странице в инстаграме певица KOLA вместе с командой уже анонсировала выступление на бис во Дворце спорта и в ближайшее время сообщит дату проведения большого сольного концерта.