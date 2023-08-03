Целился по собакам: в Кривом Роге мужчина выстрелил в 7-летнего мальчика, игравшего у дома – СМИ
В Кривом Роге мужчина выстрелил в 7-летнего мальчика, когда тот играл на газоне у дома. Соседи рассказали, что раньше мужчина часто стрелял по собакам во дворе.
Об этом сообщили местные СМИ. Инцидент произошел на улице Владимира Великого.
По предварительной информации, ребенок играл с друзьями неподалеку от окон стрелка – на газоне у дома. Мать мальчика сидела на скамейке. Отмечается, что мужчина выстрелил ребенку прямо в спину из окна.
"Видел, как белое что-то прилетело в спину и вот такое пятнышко в спине. Соседка говорила, что он по собакам постоянно стреляет и говорила ему, что может попасть по детям", – рассказал отец пострадавшего мальчика.
Скорая медицинская помощь доставила ребенка в больницу, где у нее были диагностированы легкие телесные повреждения. Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента. По информации соседки, мужчина раньше неоднократно стрелял у дома, целившись по животным.
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