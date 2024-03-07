ТНМК и Pianoбой выпустили хит 'Легенды'

Легенды от легенд – только артисты поют не о себе, а обо всех украинцах. Песня "Легенды" от ТНМК и Pianoбой (Дмитрий Шурова) уже эксклюзивно звучала в новогоднюю ночь на телевидении, а теперь станет доступна для прослушивания на стримингах. Также артисты презентуют клип на этот трек.

Дмитрий Шуров (Pianoбой):

"Для меня это песня о связи между прошлым и будущим через призму человека, живущего сегодня. Я остро чувствую, что все люди, считающие себя украинцами должны стать друзьями, должны объединяться ради друг друга. Даже во время жестокой войны в этот мир появляются новые украинцы, новые жизни и новые мечты. И мы должны передать им добро, единство и конструктив. Они должны чувствовать нашу поддержку и что мы позаботились о них. Мы каждый день своими руками строим здесь и сейчас мосты между прошлым и будущим ради того, чтобы у нас было сегодня.

Песня произошла внутри 2023 года во взаимодействии на расстоянии, когда мы были каждый в собственном туре – ребята для сбора на такмед, я – с концертами для военных. Я написал припев, Танки – куплеты. Творчество, если оно искреннее, всегда передает то, за что болит душа. Мы разные, как музыканты и авторы, но мы точно единомышленники в переживании за то, что произойдет завтра с нашей страной и в каком мире будут жить пришедшие после нас."

Александр Фоззи Сидоренко (ТНМК):

"Здесь тонкий лед на самом деле – нужно было в одной идее соединить несколько диаметрально противоположных эмоций: ужас от того, что в этой антиколониальной войне гибнут поколения; гордость от того, что мы имеем пантеон настоящих легенд, не подчинившихся врагу; печаль от того, что эта метафизическая спираль снова и снова погружает украинцев в собственную кровь; и тепло от того, что мы ощущаем плечи друзей. И надеемся.

Насколько нам это удалось судить уже слушателям.

А история создания "Легенд" следующая - когда-то, в позапрошлой жизни, мы делали в Киеве большой концерт с симфоническим оркестром – было приглашено много special guest star и одна из заимствованных звезд спела вопрос - почему мы не сыграли вместе раньше? Это был Pianoboy, который с нами тогда вышел на трек "На дачу". Концерт прошел, но клетка для галочки осталась. И где-то год назад, в процессе общения по розыгрышу звездных наборов марок (я так собираю на такмед), мы вдруг решили попробовать эту галочку наконец-то поставить. Вот она, слушайте и говорите.

Трек "Легенды" доступен на стримингах по ссылке.

Видеоклип уже есть на YouTube.