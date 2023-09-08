'Танцуй со мной': хореограф Евгений Кот проведет всеукраинский тур в поддержку фонда Сергея Притулы

Этой осенью мастер танцевальных смыслов, топовый хореограф-постановщик, победитель проекта "Танцы со звездами" Евгений Кот отправляется в тур по Украине по собственному авторскому танцевальному шоу "Танцуй со мной, Украина"

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Долгожданный проект, подготовка к которому длилась четыре месяца, увидят зрители в каждой части Украины. В шоу принимают участие топовые танцовщики самых известных перфомансов Украины.

Впервые на одной сцене с Евгением Котом будет выступать его жена, четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике Наталья Татаринцева.

"Танцуй со мной, Украина" – это уникальное действо на большой сцене, объединяющей хореографический сторителлинг Евгения Кота, грацию Наталии Татаринцевой и вибрацию сердца каждого зрителя, чтобы привлечь как можно больше людей танцевать ради жизни.

Это шоу – хореографический сторителинг Евгения Кота, погрузивший зрителя в историю его жизни, которую до сих пор никто не слышал. Вас будут ждать не только высококачественные постановки, но и сенсационные признания.

"Для меня это особый тур, ведь я впервые организую личное шоу такого масштаба. Расскажу зрителям правду о своей жизни, истории, которые до сих пор никем не были услышаны. В это тяжелое для страны время мы должны быть честными перед самими собой и все без исключения открытыми друг перед другом. Шоу именно об этом. О наших переживаниях, о надежде и вере в будущее страны. И обязательно о победе. Над концертной программой работает лучшая команда профессионалов. Мы делаем шоу, которое надолго останется в сердце каждого зрителя", – рассказывает Евгений Кот.

Шоу будет состоять из трех блоков: "Танцуй", "Со мной", "Украина", в каждом из которых зрители откроют для себя глубокие смыслы. Особый блок будет посвящен украинским традициям, культуре и нашей самоидентификации.

Благотворительный тур проедет по стране в поддержку гуманитарного проекта "Safe&Smart" Фонда Сергея Притулы по реконструкции и оборудованию школьных укрытий на деоккупированных территориях.

Билеты можно приобрести по ссылке.