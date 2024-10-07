Перформативный театр AKTORSTVO theatre сыграет знаковое представление 'ТЫ – АТЛАНТИДА': известна дата

Это уникальный пластический перформанс, где объединились вода, полотна и самая большая в Украине экранная проекция. Без слов, прямо на глазах зрителей развернется история, созданная из-за красоты тела, искренние эмоции 20 танцовщиков, актеров и перформеров, визуальный контент и чувственную музыку украинских композиторов: Евгения Хмары, Анатолия Гернаденко, Сергея Бакая, Diresh и Odara. По многочисленным просьбам зрителей, в этот день, 10 октября, состоится два показа – в 17:30 и 20:00 в Pochayna Event Hall.

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Атлантида – утерянный, уникальный и мифический мир, давно исчезнувший. У каждого из нас есть своя Атлантида. Кто-то ищет ее в прошлом, другие – в будущем, но эта история происходит здесь и сейчас, с каждым из нас. Мы потеряли свою Атлантиду полностью или частично, и только мы в состоянии ее найти.

Спектакль создает метафорическое пространство величественного, сверхчеловеческого и мифического, погружая нас в вымышленный мир. Она учит нас летать над землей и дышать под водой. Показывает, какую жертву приносили самые просветленные люди Земли, и спрашивает, готовы ли мы это сделать сегодня.

Люся Пономаренко, основатель театра и режиссер, рассказывает: "Мы перенесемся в Новое измерение, которое образовалось благодаря чувственным людям Земли и величественным философам Атлантиды. Предлагаем прислушаться к ощущениям и пройти свой собственный неповторимый путь к самому себе, где ты уже идеальный и уникальный в этом мире!

Произведения так, будто это сделала сама природа. Просто передавай то, что имеешь. В процессе создания я постоянно получала символы и знаки, и актеры умело подхватывали эту правду, от которой муравьи бегали по коже. Наша цель – провести людей в другое измерение, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются. Ежесекундно мы новые, и именно в этом заключается магия нашего театра".

"Ты – Атлантида. Мир ждет твоего появления!": слоган действа.

Режиссер – Люся Пономаренко

Хореограф-постановщик – Иван Юркив.

Музыка – Евгений Хмара, Анатолий Гернаденко, Сергей Бакай, DIRESH, ODARA.

Почему стоит посмотреть перформативный спектакль "ТЫ – АТЛАНТИДА"? Для того, чтобы:

Задумайтесь над глубокими вопросами существования.

Ощутить величие и красоту человеческой души.

Вдохновиться верой в собственный потенциал.

Продолжительность спектакля – 80 минут.

Когда: 10 октября, 2 сеанса в 17:30 и 20:00.

Где: Киев, пр-т Степана Бандеры, 23, Pochayna Event Hall, 3 этаж ТЦ GORODOK Gallery

Стоимость: 350-900 грн

Билеты: по ссылке.