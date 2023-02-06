Огонь охватил четыре этажа: под Киевом произошел масштабный пожар в жилом доме. Фото

5 февраля 2023 года в Киевской области произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке. Возгорание произошло в одной из квартир – огонь распространился с 6 по 9 этаж.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Как говорится в источнике, около 19:42 сотрудникам спасательной службы поступил сигнал о пожаре в Обуховском районе Киевской области. Чрезвычайники прибыли по месту назначения – огонь успел распространиться на 4 этажа.

Пожарным удалось локализовать пламя в 20:35. А уже в 21:02 – полностью ликвидировать.

Сотрудники ГСЧС сообщили, что огонь уничтожил 4 балкона и 2 комнаты в двух квартирах. Кроме того, еще 4 балкона были повреждены.

Спасатели эвакуировали 15 человек, из которых 2 ребенка. Все люди были вынесены на безопасную дистанцию.

На месте событий было задействовано 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева во вторник, 31 января, бойцы ГСЧС во время пожара спасли женщину. Огонь возник в квартире многоэтажного дома на бульвару Кольцова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!