На Закарпатье задержали председателя ВЛК по подозрению во взяточничестве. Фото

В Закарпатье полиция задержала главу военно-врачебной комиссии по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он получал денежное вознаграждение за то, что способствовал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. В частности, глава ВЛК помогал военнообязанным получить медицинские документы для отсрочки от службы.

Такая помощь заключалась в оформлении опеки за пожилым лицом, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в постоянной посторонней помощи.

В результате предоставления служащим недостоверной информации, потенциальные призывники смогли избежать исполнения военной службы.

Правоохранители задержали председателя ВЛК, когда тот получал взятку. Чиновник был помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится досудебное расследование этого дела.

Напомним, что в Киеве будут судить чиновника Киевской городской государственной администрации. Он требовал от столичных перевозчиков ежедневную плату, а в случае отказа угрожал препятствиями в работе.

Ранее в Киеве следователи сообщили о подозрении адвокату. Он побудил свою клиентку, являющуюся гражданкой РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен за беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

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