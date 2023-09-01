На аукционе в Киеве продадут 'Путина-собаку': все деньги передадут ВСУ

Украинские художники создали коллекцию произведений из обломков российских ракет Оружие, которое россияне использовали против нас, обернулось сатирическими образами против России как государства-агрессора, а также против кремлевского диктатора Путина.

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Аллегорические и саркастические скульптуры из деталей сбитых вражеских ракет создал международный благотворительный фонд "Украинская мечта XXI века" совместно с творческим коллективом художников.

"Цап-кацап", "Путин-Матрешка" и "Пес Гааги" – это арт-объекты уникальной коллекции "Обломки российской империи", которая стала манифестом украинских художников против российской агрессии.

Художники отмечают, что такой творческий манифест символизирует ожидания правосудия над российским диктатором, развязавшим жестокую войну в Украине. В будущем авторы коллекции планируют выставить работу на благотворительном аукционе. Средства по продаже арт-объектов передадут в помощь подразделениям, защищающим Украину.