Международный форум PRNext–24 состоится офлайн 12 апреля в InterContinental Kyiv

Организационный комитет Международного форума PRNext (до 2023 г. – Международный PR-Фестиваль) обнародовал формат и тематику мероприятия. Его девизом будет "Forging Our Own Path" – "Прокладывая свой собственный путь".

Форум состоится исключительно офлайн, онлайн-трансляция не планируется, все украинские спикеры и частично иностранные будут присутствовать лично. Местом проведения PRNext-24 из соображений безопасности выбран столичный luxury отель InterCоntinental Kyiv, где в пятницу, 12 апреля, соберется отечественное сообщество PR-профессионалов и специалистов смежных отраслей.

Как сообщила Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext, вице-президент Украинской PR-Лиги и со-founder Агентства PR-Service: "Нынешний PRNext мы рассматриваем как начало нового этапа его 22-летней истории. После вынужденного перерыва в 2022 году и онлайн-формата 2023 года хотим вернуться к принципу эксклюзивности контента, который будет доступен в полном объеме и день в день только для гостей форума, которые его посетят".

Елена Деревянко также объяснила, почему слоганом PRNext-24 был выбран "Forging Our Own Path": "Украинское PR-сообщество всегда было очень прогрессивным, с точки зрения набора используемого инструментария, креативности, оперативности и неординарности решений. С одной стороны, это было обусловлено умением быстро овладевать передовым мировым опытом, с другой – непростыми условиями работы. Поэтому уже на момент начала войны наши кейсы и методические разработки были сверхсовременными. А опыт коммуникаций военного времени привел к тому, что украинская PR-индустрия уже не очень есть на кого смотреть в мире в плане бенчмаркинга и скорее должна делиться навыками с миром, "Прокладывая свой собственный путь"".

Оргкомитет PRNext определил ключевыми тематическими стримами 2024 года следующие:

Рекалибровка корпоративных PR-стратегий на втором году войны

АI-трансформация бизнеса

GR в фокусе внимания украинского бизнеса

Украина в зеркале мировых медиа и глазами западных экспертов

Редакционная политика и будущее украинских СМИ

Корпоративный data storytelling

Социальное влияние в разбалансированном мире и т. д.

Пул спикеров будет обнародован в ближайшее время, сейчас происходит его окончательное уточнение.

Зарегистрироваться для участия в PRNext-24 можно здесь. До 15 марта действуют условия early birds, предусматривающие 30% скидку по сравнению с ценой last call.

Справочно. Международный форум PRNext проводится с 2002 года, до 2023 г. назывался Международный PR-Фестиваль. В годы проведения в офлайн-формате объединял около 300 украинских PR-профи, руководителей компаний и представителей смежных отраслей. В 2023 году, учитывая ситуацию в стране, проводился онлайн и собрал примерно 3000 зрителей. Тематически ориентирован на освещение вопросов эффективного управления репутацией в бизнесе. Программу мероприятия традиционно составляют выступления и панельные дискуссии с участием публичных персон, причастных к вопросам репутационного менеджмента, известных PR-практиков, топ-менеджеров компаний и экспертов. В разные годы своих представителей на форум делегировали украинские и международные компании, среди которых Киевстар, АТБ, "Новая почта", СКМ, Corum Group, Danone, Shell, Socar, Запорожсталь, Bayer, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Укртелеком, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, UniCreditBank, ПУМБ, "Витмарк" (соки Jaffa и др.), Intel Ukraine, "Фокстрот", Укргаздобыча, Bayadera Group, L'Oréal Ukraine, Maybelline New York, Nielsen, StarLight Media UKRAINE, "Кернел", "Эпицентр К", МХП, "Фармак", "WOG-ритейл", "Метинвест Холдинг", Концерн "Галнефтегаз", Volia, PepsiCo Ukraine, "Кока Кола Бевериджиз Украина" и многие другие.