Двери в сказочный мир: во Львове откроют первый в Украине тематический парк 'Трольдома'

Львов становится еще более сказочным! Universal Park объявляет об открытии первого в Украине тематического парка "Трольдома", где каждый сможет окунуться в мир милых и пушистых персонажей, умеющих не только двигаться, но и разговаривать! Парк начнет встречать своих гостей с 28 июня 2024 года.

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Волшебный мир трольдомов: сказка оживает

В парке "Трольдома" каждый шаг ведет вас в мир невероятных приключений и веселья. Здесь вас ждут:

Двигающиеся и даже говорящие трольдомы : Фигуры трольдомов высотой 3-4 метра оживают на ваших глазах, приглашая вас в незабываемое путешествие.

: Фигуры трольдомов высотой 3-4 метра оживают на ваших глазах, приглашая вас в незабываемое путешествие. Сказочная фудзона: Попробуйте удивительные блюда и напитки в стилизованных киосках, которые перенесут вас в мир трольдомов.

Попробуйте удивительные блюда и напитки в стилизованных киосках, которые перенесут вас в мир трольдомов. Фотозоны для невероятных фото: Создайте незабываемые воспоминания с большими фигурами на фоне очаровательных декораций.

Интерактивные качели: Веселые развлечения для самых молодых посетителей, которые подарят им море радости.

Веселые развлечения для самых молодых посетителей, которые подарят им море радости. Аниматоры и костюмированные персонажи: Общайтесь с любимыми героями, которые создадут праздничную атмосферу.

Общайтесь с любимыми героями, которые создадут праздничную атмосферу. Зоны отдыха: Комфортные места для релакса и отдыха среди природы.

Комфортные места для релакса и отдыха среди природы. Тематическое представление

Место, где мечты становятся реальностью

Основатель Universal Park Денис Погорелко поделился своим видением: "Мы создали "Трольдомы", чтобы подарить нашим гостям радость и незабываемые впечатления. В это непростое время положительные эмоции чрезвычайно важны для психологического здоровья. Мы гордимся тем, что наш парк занимает более 50 тысяч квадратных метров, над его созданием работала команда из более чем 50 талантливых людей, среди которых дизайнеры, скульпторы и креативщики. Все персонажи были созданы на нашем собственном производстве."

Событие, которое нельзя пропустить

Открытие парка "Трольдома" состоится 28 июня 2024 года на территории гостиничного комплекса Emily Resort во Львове (г. Львов-Винники, ул. Богдана Хмельницкого, 9Б).

Этот парк станет идеальным местом для семейного отдыха, где дети и взрослые могут насладиться незабываемыми впечатлениями и погрузиться в сказочную атмосферу, а также стать частью магического мира троллей.

Как купить билеты

Не упустите возможность посетить "Трольдомы"! Купить билеты можно на официальном сайте, а также в кассе парка на территории Emily Resort.

Стоимость билетов:

Взрослый (14+) – 270 грн

Детский (с 3 до 14 лет) – 230 грн

Льготные категории (УБД, люди с инвалидностью I и II группы)

Контактная информация:

Приглашаем всех в "Трольдомы", где сказка становится реальностью, а каждый день превращается в незабываемое приключение!