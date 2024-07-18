Дорофеева, Пивоваров, Терен сыграли в пародии на '12 друзей Оушена': цель – собрать 100 млн грн на дроны для ВСУ

ATLAS UNITED 2024 года снял мотивационный ролик в стиле голливудского блокбастера и разыгрывает квартиру в Киеве в рамках благотворительного сбора за донат.

Видео дня

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Самые популярные украинские артисты и инфлюэнсеры снялись в яркой пародии на голливудский блокбастер "12 друзей Оушена". Таким образом, организаторы крупнейшего музыкального фестиваля ATLAS UNITED 2024 вместе с UNITED24 и Monobank мотивируют украинцев активнее присоединяться к мегазбора в 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

В ролике снялись артисты Dorofeeva, Артем Пивоваров, Dantes, Сергей Жадан, участники группы Курган & Agregat, блогер Миша Лебига, основатель ATLAS Дмитрий Сидоренко, совладелец monobank Олег Гроховский, стендап-комик Василий Байдак, ветеран Александр "Терен", а также Белый пес.

"Сбор для военных, которые защищают нашу страну и наша обязанность поддерживать их каждый день", – говорит в видео один из звездных "воров" во время дела.

По сценарию артисты и инфлюэнсеры собираются вместе, чтобы ограбить вымышленный банк и задонатить в пользу Вооруженных Сил Украины.

Среди друзей фестиваля не только влиятельные и известные личности, но представители социально ответственного бизнеса, которые приглашают всех желающих принять участие в розыгрыше крутых подарков. Так, за донат кратный 200 грн. можно выиграть квартиру в современном ЖК Новая Англия от LUN.UA и Royal House. За донат кратный 100 гривен разыгрывают: ATLAS – 300 однодневных билетов, monobank: 36 платинум карт, Укрнафта: 72 подарка, Аврора: 24 депозита на 2000 в магазинах Аврора, 12 сертификатов на 1 месяц поездок с Uklon 150 грн на каждую), WhiteBIT: 12 VIP программ в месяц. Количество донатов от одного человека неограничено, так что чем больше донатов, тем больше шансов выиграть полезные призы. Для донатов с карт других банок следует указать контактные данные в комментариях, чтобы с победителем могли связаться в случае выигрыша. Результаты розыгрышей будут в Telegram-канале ОГо! https://t.me/OGoMono, правила конкурса на сайте мероприятия по ссылке.

Ссылка на главную банку https://send.monobank.ua/jar/7sxLu1LFW7

Также организаторы вместе с WhiteBIT открыли криптосбор для удобных донатов в криптовалюте. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

На шести сценах ATLAS UNITED 2024 появятся более 70 популярных артистов среди которых: Sharon Den Аdel (within temptation), Бумбокс, Dorofeeva, Артем Пивоваров, Onuka, Жадан и Собаки, Без Обмежень, Dantes, Kurgan & Agregat, Друга ріка, Mélovin и многие другие. Частью программы станут выступления комиков "Подпольного стендапа". Количество билетов на фестиваль ограничено.

Нынешний ATLAS UNITED 2024 года состоится на территории ТРЦ Blockbuster Mall с 19 по 21 июля. Людям с инвалидностью вход на фестиваль бесплатный. Также 15% стоимости каждого билета, которые можно приобрести через приложение monobank, будут перечислять на приобретение роботизированных платформ через UNITED24 и обеспечение Вооруженных сил Украины дронами, в частности на харьковском направлении.