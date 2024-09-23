BAROMETER International Bar Show 2024: культовое событие возвращается с новыми идеями и вкусами

После двух лет вызовов и трансформаций культовый BAROMETER состоится 28-29 сентября в КВЦ "Парковый" и откроет пространство для исследования барной культуры и искусства миксологии, где соберутся лучшие представители индустрии HoReCa.

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Два дня увлекательных событий, 18 топовых баров и более 100 алкогольных брендов в одном месте, 40 лекций и 50 дегустаций – это возможность погрузиться в мир миксологии и культуры на новом уровне.

Тема BAROMETER International Bar Show – "HUMANS". В постоянно меняющемся мире мы собираемся вместе, чтобы не только обсуждать новые тренды и технологии, но и рассказать свою историю. Это история эволюции – как мы становимся более сознательными и ценностными, строим ответственный бизнес и стремимся создавать, несмотря ни на что.

Из чего будет состоять вселенная BRMTR 2024:

BARS ZONE: 18 топовых баров мира представят свои самые лучшие коктейли.

18 топовых баров мира представят свои самые лучшие коктейли. 3 TASTING ROOMS: более 100 алкогольных брендов для дегустации. В этом году мы расширяем количество дегустационных комнат, чтобы еще больше гостей могли насладиться изысканными напитками.

более 100 алкогольных брендов для дегустации. В этом году мы расширяем количество дегустационных комнат, чтобы еще больше гостей могли насладиться изысканными напитками. MAIN STAGE & LECTURE HALLS: лекции и панельные дискуссии с ведущими экспертами индустрии – 40 лекций в течение двух дней.

лекции и панельные дискуссии с ведущими экспертами индустрии – 40 лекций в течение двух дней. WORKSHOPS: воркшопы и мастер-классы для тех, кто хочет усовершенствовать свои практические навыки.

воркшопы и мастер-классы для тех, кто хочет усовершенствовать свои практические навыки. FOOD & LOUNGE ZONE: зона отдыха с блюдами от лучших ресторанов Киева с отличным видом на город.

зона отдыха с блюдами от лучших ресторанов Киева с отличным видом на город. EXHIBITION ZONE: все, что нужно для профессионального или домашнего бара, – от оборудования до аксессуаров.

"75 500 посетителей, 54 200 коктейлей, 400 лекций и дегустаций – это BAROMETER с начала его существования. В 2021 году мы поднимали тему PEOPLE и признавали, что барная индустрия – это прежде всего люди, работающие в ней и творящие ее. Но события последних лет в значительной степени изменили нас. Они заставили нас фундаментально переосмыслить, что значит быть человеком. Тема BRMTR 2024 "HUMANS" раскрывает человеческую эволюцию. Мы стали более человечными, сознательными, ответственными. Мы стали Людьми, понимающими важность единства и сотрудничества. Мы эволюционировали от людей, которые просто выполняют свои обязанности, до людей, которые своими действиями стремятся создать лучшее общество", – отметила Кристина Цукур, CEO & CMO BAROMETER.

BAROMETER – это больше, чем просто событие.

Справка:

Важно отметить, что организаторы BRMTR 2024, а именно эксперты событий гостеприимства – Hoteliero, сделали неотъемлемой частью своих событий благотворительную помощь и поддержку социальных идей. Часть прибыли от продаж билетов и 100% прибыли от взаимодействий с посетителями будет передано в поддержку Superhumans Center – современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей. BAROMETER становится платформой не только для обмена опытом, но и для поддержки важных социальных программ и инициатив.