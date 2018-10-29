''Я сделала выбор'': Приходько объявила о работе с одним из кандидатов в президенты Украины

Украинская певица Анастасия Приходько решила присоединиться к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

"Пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни", - сообщила артистка на своей странице в Facebook.

"Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание - помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами", - написала она.

Анастасия Приходько

Приходько отметила, что как политику у нее "будет больше возможностей помогать всем нуждающимся". Она подчеркнула, что это обдуманное решение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Приходько сообщила о том, что уходит со сцены, заявив: ей надоело слышать о том, что она "не формат".