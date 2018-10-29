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/Новости шоу-бизнеса

''Я сделала выбор'': Приходько объявила о работе с одним из кандидатов в президенты Украины

8.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица Анастасия Приходько решила присоединиться к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

"Пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни", - сообщила артистка на своей странице в Facebook.

"Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание - помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами", - написала она.

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Анастасия Приходько

Анастасия Приходько

Приходько отметила, что как политику у нее "будет больше возможностей помогать всем нуждающимся". Она подчеркнула, что это обдуманное решение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Приходько сообщила о том, что уходит со сцены, заявив: ей надоело слышать о том, что она "не формат".

Персоны
Юлия ТимошенкоАнастасия Приходько
Место
Украина
Объекты
шоу-бизнесполитикаВО Батьківщина
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Краско Евгения
Краско Евгения
Бегу за попкорном! Теперь Насьтку Приходко оприходуют порохоботы. Насыпять говна по полной программе агенту Кремля. Незабываемое зрелище!!! :))))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
тимошенко гриценко -дерьмо!!!!!Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Volodin Dima
Volodin Dima
Жаль девушку, сама не поняла, куда вступила. В партию лгунов и предателей, которые не голосуют за законы против России и которые в некоторых регионах сделали коалицию с оппозиционным блоком. Хотя, может Приходько будет следующая с сумасшедшими заявлениями и призывами, вместо Савченко. Когда-то представляла Россию на Евровидение. За деньги или по любви?
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