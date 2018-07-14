Вместе с Безруковым: появились подробности о секретном фильме Брежневой в России

Новый фильм, в котором снимается в России скандальная украинская певица Вера Брежнева, называется "Бендер".

13 июля Брежнева опубликовала на своей странице в Facebook новое видео, которое было снято перед началом съемок.

Звезда находится практически без макияжа, со стаканом кофе и в больших черных очках. "Пока еще без грима и костюма выгляжу по-человечески, хочу пожелать вам доброго утра", — сказала Брежнева

Отметим, что Брежнева рассказала о съемках в России 12 июля. Впрочем, раскрывать название проекта она отказалась. Известно лишь, что съемки проходят в Санкт-Петербурге.

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Однако единственным фильмом Брежневой, который должен выйти в ближайшее время, является сериал "Бендер".

Как сообщают российские СМИ, съемки тоже проходят в Санкт-Петербурге. Поэтому легко догадаться, что речь именно об этой картине. Главную роль в сериале исполняет российский актер Сергей Безруков. .

Сюжет картины основан на известном произведении "12 стульев" и расскажет о молодости главного героя романа Остапа Бендера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Мила Сивацкая похвасталась исполнением одной из главных ролей в российском фильме-сказке "Последний богатырь".