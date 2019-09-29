Фестиваль современного искусства DniPROGogolFest открылся в Днепре

Фестиваль современного искусства DniPRO GogolFest открылся 27 сентября, в Днепре.

Изюминкой открытия стала гранд-опера от знаменитого режиссера Влада Троицкого PRO dni PRO, которая была создана специально для открытия фестиваля DniPRO GogolFest. Показ состоялся на Площади Героев Майдана. На площади собралось около 4 тысяч зрителей.

Президент фестиваля современного искусства ГогольФест Влад Троицкий: "Так совпало, что фестиваль получил признание и вошел в пятерку лучших фестивалей Европы. Это – круто и это дает дополнительные импульсы, чтобы люди почувствовали, что небо есть, мир есть. Решитесь и начинайте жить . Не ной, а строй свой мир, свой город, свой дом, свою страну."

Опера PRO dni PRO – это специально созданное для Днепра событие. Это – вызов. Ведь, как правило, на центральных площадях играют поп-музыку. А здесь – опера. Мы делаем это, чтобы дать возможность людям увидеть, что мир – он гораздо шире и интереснее, чем мы даже сами этого ожидаем ".

Видео с церемонии награждения победителей престижной европейской премии EFFEAwards 2019-2020, которая состоялась 26 сентября, в Брюсселе.

PRO dni PRO – это фантазия гениального аналитика современности Влада Троицкого на тему Днепра, художественное чувство города и его будущего. Это музыкальная коллаборация проектов рейв-бэнд ЦеШо ( TseShoakaTeatr-Pralnia ) и формация NOVA OPERA. Эти два коллектива, основанные Владом Троицким, уже длительное время сотрудничают вместе и создают уникальные культурные продукты: опера Nero на корабельном заводе в Мариуполе, или музыкальный перформанс "Лестница в .." на Потемкинской лестнице – спецподия ОМКФ 2019. Композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко .

Кроме гранд-оперы, посетители фестиваля также смогли увидеть современные украинские ленты в ночном киноклубе. А для тех, кто предпочитает активный отдых, до 4 утра была открыта ночная сцена, на которой звучали композиции известных украинских диджеев: OurAtlantic, MC Лгунишка, OliveTaud, Zagreb, Tapolsky, Sopromat и THECBYW.

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