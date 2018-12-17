Вез девушку в багажнике: в Москве задержали скандального пранкера

В Москве задержали известного видеоблогера и пранкера Михаила Литвина, который попытался въехать на парковку в центре города с окровавленной девушкой в багажнике.

Как сообщает информагентство "Москва", это случилось 16 декабря. О произошедшем заявил очевидец, заметивший Литвина в салоне автомобиля BMW, находящегося у парковки. По его словам, на одежде девушки в багажнике иномарки были видны красные пятна. Когда свидетель попытался вызвать правоохранителей, водитель спешно уехал.

В тот же день сотрудники полиции задержали машину BMW и сопровождавший ее автомобиль Ford Focus. В них находились Литвин, обнаруженная ранее в багажнике девушка, а также еще двое молодых людей. Они были доставлены в местное отделение полиции.

По словам Литвина, он снимал пранк. В качестве доказательства он предъявил несколько роликов собственного производства. На одном из них он пытается заехать на подземную парковку со связанным человеком в багажнике.

Канал Литвина в YouTube насчитывает примерно 750 тысяч подписчиков. Вот 5 самых популярных видео, которые снимал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года популярный британский видеоблогер Дэниель Томас, более известный под псевдонимом PeeWeeToms, скончался от редкой формы рака.