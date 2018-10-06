Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

В Барселоне на 86-м году жизни умерла оперная певица Монсеррат Кабалье.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на источник. Она скончалась в одной из клиник.

Как известно, Кабалье много лет страдала от проблем с желчным пузырем.

По данным издания, похороны состоятся в понедельник, 8 октября.

Монсеррат Кабалье прославилась ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти, а также техникой виртуозного пения бельканто. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн и исполнила партию Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году Кабалье выступила в нескольких театрах по всему миру, тогда ее не остановили ни возраст, ни перенесенный микроинсульт, ни вызванная падением травма колена.

Монсеррат Кабалье последний раз приезжала в Украину в апреле 2018 года. Здесь исполнительница отпраздновала свой 85-й день рождения. Видео последнего приезда легенды в Киев смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 24 сентября, стало известно о госпитализации Кабалье в одну из клиник Барселоны.