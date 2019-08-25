"Танці з зірками" вернулись! Все подробности первого выпуска нового сезона

25 августа на телеканале "1+1" выходит первый выпуск популярного танцевального шоу "Танці з зірками". OBOZREVATEL расскажет все подробности, покажет фото и видео — все это в одном материале.
Читайте текстовую трансляцию здесь. Ниже все самое интересное о предыстории конкурса в этом году.
21:05. Новый сезон стартовал! Звезды и их партнеры скоро выйдут на сцену. А пока Юрий Горбунов и Тина Кароль оглашают правила конкурса и представляют судей. Если вы постоянный зритель, то пока что можете отойти и сделать чайку.
Коротко о сезоне и правилах конкурса:
Участие в конкурсе примет 14 пар. В каждой из них по одной звезде и одному профессиональному танцору;
Известный танцор Влад Яма и балерина Екатерина Кухар снова станут судьями шоу. Компанию им составит знаменитый хореограф Франсиско Гомес. Он сменил певца и танцора Диму Монатика;
1 выпуск шоу вместе с постоянным ведущим Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль. А на балконе звездных участников после их выступлений будет встречать победитель "Танці с зірками"-2018 Игорь Ласточкин.
После каждого выпуска одна из пар будет покидать проект, но первый выпуск становится традиционным исключением. На этой неделе участники получат только первые оценки и услышат критику судей, но продолжат борьбу.
Ось вони – наші 14 яскравих пар, які вже цієї неділі вперше вийдуть на паркет #танціззірками. Знайомся ближче і пиши у коментарях своїх фаворитів: 💃 Олена Кравець і Максим Леонов 💃 Ксенія Мішина і Женя Кот 🕺🏻 Дзідзьо і Яна Цибульська 💃 MARUV і JAY 🕺🏻 SERYOGA і Аделіна Делі 🕺🏻 Даніель Салем і Юлія Сахневич 💃 Людмила Барбір і Дмитро Жук 🕺🏻 Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова 💃 Надія Матвєєва і Валерій Шохін 🕺🏻 Олексій Яровенко і Олена Шоптенко 💃 Анна Різатдінова і Олександр Прохоров 💃 Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар 💃 TAYANNA і Ігор Кузьменко 🕺🏻 Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна
Кто из звезд участвует?
Полный список участников вы можете рассмотреть на специальной инфографике, которую мы для вас подготовили. Вылетевшая звезда, будет закрашиваться в черно-белый цвет.
Где смотреть "Танці с зірками" онлайн?
1 выпуск шоу можно будет посмотреть на телеканале "1+1" или же найти бесплатную трансляцию онлайн в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
До начала проекта некоторые участники уже получили травмы: Виктория Булитко вывихнула ногу, а у TAYANNA – смещение ребра.
О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за пять сезонов, читайте в нашем нашем эксклюзивном материалематериале по ссылке.
Как звезды готовились к проекту и что за сюрпризы приготовили создатели — в с предпраздничной вечеринки.
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