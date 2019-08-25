"Танці з зірками" вернулись! Все подробности первого выпуска нового сезона

25 августа на телеканале "1+1" выходит первый выпуск популярного танцевального шоу "Танці з зірками". OBOZREVATEL расскажет все подробности, покажет фото и видео — все это в одном материале.

Читайте текстовую трансляцию здесь. Ниже все самое интересное о предыстории конкурса в этом году.

21:05. Новый сезон стартовал! Звезды и их партнеры скоро выйдут на сцену. А пока Юрий Горбунов и Тина Кароль оглашают правила конкурса и представляют судей. Если вы постоянный зритель, то пока что можете отойти и сделать чайку.

Коротко о сезоне и правилах конкурса:

Участие в конкурсе примет 14 пар. В каждой из них по одной звезде и одному профессиональному танцору;

Известный танцор Влад Яма и балерина Екатерина Кухар снова станут судьями шоу. Компанию им составит знаменитый хореограф Франсиско Гомес. Он сменил певца и танцора Диму Монатика;

1 выпуск шоу вместе с постоянным ведущим Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль. А на балконе звездных участников после их выступлений будет встречать победитель "Танці с зірками"-2018 Игорь Ласточкин.

После каждого выпуска одна из пар будет покидать проект, но первый выпуск становится традиционным исключением. На этой неделе участники получат только первые оценки и услышат критику судей, но продолжат борьбу.

Кто из звезд участвует?

Полный список участников вы можете рассмотреть на специальной инфографике, которую мы для вас подготовили. Вылетевшая звезда, будет закрашиваться в черно-белый цвет.

Где смотреть "Танці с зірками" онлайн?

1 выпуск шоу можно будет посмотреть на телеканале "1+1" или же найти бесплатную трансляцию онлайн в сети.

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