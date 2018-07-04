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Сын легендарной американской певицы покончил с собой

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Старший сын известной американской певицы Тины Тернер – Крейг Раймонд Тернер – покончил с собой.

Тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной, пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как известно, Тернер родила Крэйга в 18 лет в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом.

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Позднее она вышла замуж за музыканта Айка Тернера, который усыновил его.

Сама Тина Тернер на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден покончил с собой.

Персона
Тина Тернер
Место
США
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