"Спела хреново": отец раскритиковал Самойлову за "Евровидение"

Отец российской певицы Юлии Самойловой раскритиковал дочь за провальное выступление на "Евровидении-2018" в столице Португалии Лиссабоне.

Как передают "Дни.ру", Самойлова призналась, что после выступления отец пришел к ней за кулисы и был вне себя от разочарования.

"Ну, конечно, спела хреново", – жестко заявил отец Самойловой, которой даже не удалось преодолеть полуфинал песенного конкурса.

Сама Самойлова также сожалеет, что не оправдала ожиданий россиян, которые активно атакуют ее в соцсетях, жестко критикуя певицу за неудачное выступление. При этом она планирует через несколько лет вновь принять участие в "Евровидении" и даже мечтает о победе.

"Я все равно считаю, что нужно двигаться дальше. Если бы я всегда, делая ошибки, уходила с пути творчества, сейчас ничего не было бы...", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хотят отправить Самойлову на "Евровидение" уже в следующем году.