"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, нарвалась на критику поклонников из-за нового видео.
Ролик, на котором артистка разминается перед выступлением, показала она в своем Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Разминочка у Светика", – подписала певица кадры, на которых выполнила несколько упражнений.
Светлана Лобода
viva.ua
Светлана Лобода
Скриншот из видео
Пользователей не впечатлило видео с Лободой. Многим показались странными и движения певицы, и образ, в котором она выступала – серебристое платье, которое в сети окрестили "руками-базуками".
Светлана Лобода
Скриншот из видео
"На ринг собралась", "Рот надо разрабатывать и горло распевать,а не ноги разминать с лопатками!", "Она когда нибудь снимет эту чушь с дебильными рукавами?", "Ужасное платье", "Фасон платья черти что", "Рукава, как клешни у краба", "Света, ты под чем?", "Хватит выделываться", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.
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