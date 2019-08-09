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"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, нарвалась на критику поклонников из-за нового видео.

Ролик, на котором артистка разминается перед выступлением, показала она в своем Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Разминочка у Светика", – подписала певица кадры, на которых выполнила несколько упражнений.

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Светлана Лобода

Светлана Лобода

viva.ua

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Скриншот из видео

Пользователей не впечатлило видео с Лободой. Многим показались странными и движения певицы, и образ, в котором она выступала – серебристое платье, которое в сети окрестили "руками-базуками".

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Скриншот из видео

"На ринг собралась", "Рот надо разрабатывать и горло распевать,а не ноги разминать с лопатками!", "Она когда нибудь снимет эту чушь с дебильными рукавами?", "Ужасное платье", "Фасон платья черти что", "Рукава, как клешни у краба", "Света, ты под чем?", "Хватит выделываться", – написали в комментариях.

"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео
"Рот надо разрабатывать": Лободу раскритиковали за нелепое видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
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