Иванка Трамп, Мег Райан, Рене Зеллвегер: знаменитости, которые изуродовали себя пластикой

Иванка Трамп, Мег Райан, Рене Зеллвегер и другие мировые звезды навсегда потеряли свою неповторимость в погоне за навязанными стандартами красоты.

Знаменитости любят экспериментировать не только со стилем одежды, цветом волос и прической, но и, увы, с лицом и фигурой. Известные красотки, которые полюбились публике за особенные черты, испортили себя многочисленными пластическими операциями. Кто из знаменитостей получил не тот результат, на который надеялся, читайте в материале OBOZREVATEL .

Иванка Трамп

Американская предпринимательница, фотомодель, а также дочь Дональда Трампа еще в 2006 году решила сделать себе грудь побольше. Однако, пластический хирург не рассчитал и сделал прелести Иванки разного размера. Бизнес-леди пришлось ходить так целый год, пока не прошел период адаптации.

Мэри-Кейт Олсен

Одна из знаменитых близняшек, звезд подростковых фильмов 2000-х, Мэри-Кейт решила избавиться от детских пухлых щечек и удалила комки Биша. Звезде сейчас всего лишь 34 года, однако выглядит она намного хуже сестры, которая, кстати, не решилась на эту же процедуру. Мэри-Кейт Олсен – живой пример того, почему не стоит гнаться за модой на точеные скулы.

Кортни Лав

Американская актриса, рок-певица и вдова Курта Кобейна Кортни сделала не одну, а сразу ряд неудачных пластических операций, в числе которых абдоминопластика (подтяжка живота). Сейчас ее живот демонстрирует все шрамы от операций, рубцы и растяжки, от которых Лав мечтала избавиться.

Мег Райан

Актриса Мег Райан запомнилась по фильмам "Когда Гарри встретил Салли", "Лео и Кейт", "Вам письмо" и другим благодаря своей обворожительной улыбке и естественной харизме. В последние годы бывшую красотку Райан не узнать. Опухшее осунувшееся лицо наводит на мысли о бесчисленных инъекциях филлерами и уколами ботокса. Кроме этого, Мег сделала ринопластику, контурную пластику и лифтинг лица. Прежние черты лица актрисы навсегда исчезли.

Рене Зеллвегер

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" полюбилась нам именно из-за естественной красоты и умения посмеяться над собой. Оказалось, что в жизни Рене было не до смеха, и она решилась на пластику. Зеллвегер баловалась филлерами и инъекциями ботулотоксина, благодаря которым ее лоб в 51 год идеально гладкий и неподвижен. Некоторые считают, что Рене Зеллвегер также сделала блефаропластику (операцию по изменению век).

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