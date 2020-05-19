Главная Новости
19 мая • обновлено в 13:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезду "Полицейского с Рублевки" задержали под наркотиками в Москве

4.9т
Читать материал на украинском

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" 35-летний актер Антон Михайленко был задержан в состоянии наркотического опьянения. В его крови обнаружили следы наркотического вещества - амфетамин.

После задержания было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Звезду "Полицейского с Рублевки" задержали под наркотиками в Москве
"Полицейские направили 35-летнего актера Антона Михайленко на медицинскую экспертизу, которая показала, что в крови мужчины содержатся следы наркотического вещества - амфетамин. По факту происшествия ведется проверка", - рассказали в правоохранительных органах.

Полицейским предстоит выяснить все детали инцидента и установить лицо, которое сбыло актеру наркотики.

Антон Михайленко - российский актер театра и кино, ведущий. Он исполнил роль менеджера магазина сериале "Полицейский с Рублевки". Также снимался в таких сериалах, как "Прокурорская проверка", "Адвокат" и "Следаки".

Звезду "Полицейского с Рублевки" задержали под наркотиками в Москве

Как ране писал OBOZREVATEL, в России разгорелся скандал вокруг популярной актрисы Натальи Бочкаревой, звезды сериала "Счастливы вместе". Женщину задержали с наркотиками в белье, позже она лично отреагировала на подобную информацию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык
Место
Россия Москва
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100.

  • В Израиле изобрели чудо-маску, позволяющую есть и пить, не снимая её.

  • Море, река или бассейн: врач назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги