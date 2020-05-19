Звезду "Полицейского с Рублевки" задержали под наркотиками в Москве

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" 35-летний актер Антон Михайленко был задержан в состоянии наркотического опьянения. В его крови обнаружили следы наркотического вещества - амфетамин.

После задержания было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

"Полицейские направили 35-летнего актера Антона Михайленко на медицинскую экспертизу, которая показала, что в крови мужчины содержатся следы наркотического вещества - амфетамин. По факту происшествия ведется проверка", - рассказали в правоохранительных органах.

Полицейским предстоит выяснить все детали инцидента и установить лицо, которое сбыло актеру наркотики.

Антон Михайленко - российский актер театра и кино, ведущий. Он исполнил роль менеджера магазина сериале "Полицейский с Рублевки". Также снимался в таких сериалах, как "Прокурорская проверка", "Адвокат" и "Следаки".

Как ране писал OBOZREVATEL, в России разгорелся скандал вокруг популярной актрисы Натальи Бочкаревой, звезды сериала "Счастливы вместе". Женщину задержали с наркотиками в белье, позже она лично отреагировала на подобную информацию.

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