Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Мирослава Карпович удивила сменой имиджа

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, отрезала волосы и стала блондинкой.

Новым образом 34-летняя артистка похвасталась на личной странице в Instgaram, опубликовав дерзкие снимки. На одном из них она позировала в черном плаще, который дополнила ботфортами на необычном каблуке. Дополнила свой образ Карпович броскими серьгами.

Мирослава Карпович кардинально сменила имидж

На других же снимках актриса позировала в сером костюме и в черном комплекте из шорт и топа. Второй образ Мирослава дополнила массивными ботинками.

"Спасибо всем моим чародеям", – прокомментировала публикацию Карпович.

Мирослава Карпович удивила сменой имиджа
Мирослава Карпович в пикантной фотосессии

Отметим, что поклонники оценили смелое преображение актрисы, засыпав ее восторженными комментариями.

"Стрижка – зачет", "Это что-то невероятное", "Супер сексуальная", "Очень красивая", "Это ваш самый шикарный образ", – написали люди.

Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото
Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото

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