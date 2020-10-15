Звезда "Папиных дочек" Карпович удивила кардинальной сменой имиджа. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, отрезала волосы и стала блондинкой.

Новым образом 34-летняя артистка похвасталась на личной странице в Instgaram, опубликовав дерзкие снимки. На одном из них она позировала в черном плаще, который дополнила ботфортами на необычном каблуке. Дополнила свой образ Карпович броскими серьгами.

На других же снимках актриса позировала в сером костюме и в черном комплекте из шорт и топа. Второй образ Мирослава дополнила массивными ботинками.

"Спасибо всем моим чародеям", – прокомментировала публикацию Карпович.

Отметим, что поклонники оценили смелое преображение актрисы, засыпав ее восторженными комментариями.

"Стрижка – зачет", "Это что-то невероятное", "Супер сексуальная", "Очень красивая", "Это ваш самый шикарный образ", – написали люди.

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