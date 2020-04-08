Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья

Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала без белья.

Так, смелая фотография была опубликована на личной странице знаменитости в Instagram.

Мирослава Карпович Instagram @m1r0slava_karpovich

На черно-белом снимке Мирослава позирует обнаженной. Из одежды на Карпович надеты лишь широкие белые брюки. Голую грудь звезда прикрыла шляпой.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного кадра актрисы. В комментариях под публикацией фанаты восхитились красотой Карпович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мирослава Карпович показала фигуру в соблазнительном купальнике, в частности, акцентировав внимание на длинных и стройных ногах.

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