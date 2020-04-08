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8 апреля • обновлено в 10:01
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Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья

6.2т
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Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала без белья.

Так, смелая фотография была опубликована на личной странице знаменитости в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Instagram @m1r0slava_karpovich

На черно-белом снимке Мирослава позирует обнаженной. Из одежды на Карпович надеты лишь широкие белые брюки. Голую грудь звезда прикрыла шляпой.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного кадра актрисы. В комментариях под публикацией фанаты восхитились красотой Карпович.

Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья
Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья
Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья
Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья
Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья
Звезда "Папиных дочек" Карпович поразила сеть фото без белья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мирослава Карпович показала фигуру в соблазнительном купальнике, в частности, акцентировав внимание на длинных и стройных ногах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Мирослава Карпович
Место
Россия
Тег
Новости России
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