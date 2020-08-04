Украинский комик, участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что переболел коронавирусом.

Так, по словам артиста, он перенес болезнь в средней форме и где-то около недели находился под наблюдением врачей в больнице. Пикалов также рассказал о симптомах COVID-19, с которыми столкнулся, отметив: чувствовал себя в то время так, будто его "сбила машина". Об этом комик сообщил в интервью программы "Зе Интервьюер" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Состояние было такое, будто сбила машина. В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я тогда был на мотоцикле, поэтому знаю, что это такое. У меня была классическая форма болезни: температура 37,5 восемь дней. Ломило все тело. В общем, чувствовал себя полным дураком", – заявил он.

Звезда "Квартала 95" Пикалов о коронавирусе: будто сбила машина (скриншот с видео)

Также Пикалов отметил, что недавно сдал повторный тест на коронавирус. Анализ комика показал отрицательный результат.

"У меня теперь есть антитела к коронавирусу... Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Настя Ивлеева и ее муж певец Элджей сообщили о том, что заболели коронавирусом. С ними проживала также ее мама – она в группе риска.