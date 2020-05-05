Звезда группы "Блестящие" шокировала странной выходкой: фото

Бывшая солистка российской группы "Блестящие" Анна Дубовицкая удивила поклонников неожиданной выходкой. Так, находясь на самоизоляции из-за карантина, артистка обрила голову.

Фото Дубовицкая разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Анна Дубовицкая

Дубовицкая была участницей группы "Блестящие" с 2008 по 2011 год.

Анна Дубовицкая facebook.com/an.dubovitskaya

"Очень красиво!", "Вот к чему приводит закрытие салонов красоты, скоро этот тренд войдет в жизнь многих барышень на самоизоляции", "Круто очень", "Красиво", - комментируют снимок артистки в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Лолита Милявская ошарашила поклонников неожиданной выходкой. Так, звезда сама себе обстригла длинные локоны и показала это на камеру.

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