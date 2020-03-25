Главная Новости
25 марта • обновлено в 17:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Знаменитая актриса СССР Болотова заразилась коронавирусом: что известно о ее состоянии

4.9т
Читать материал на украинском

У известной советской и российской актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус.

78-летняя звезда фильмов "Жмурки" и "Запретная зона" подтвердила, что незадолго до этого контактировала со знакомым, вернувшимся из Германии, сообщил Telegram-канал Mash.

Жанна Болотова

Жанна Болотова

Кинопоиск

Как пишет источник, Болотову госпитализировали в клинику в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с коронавирусом.

Отметим, Жанна Болотова – популярная в СССР и России актриса театра и кино. Она известна по таким картинам, как "Дом, в котором я живу", "Судьба резидента", "Жмурки", "Подранки", "Журналист", "Крылья", "Бегство мистера Мак-Кинли", "Любить человека", "И жизнь, и слезы, и любовь" и "Опасный возраст".

Жанна Болотова

Жанна Болотова

24СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый певец Лев Лещенко также был госпитализирован в клинике поселка Коммунарка с подозрением на коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его супругу Ирину.

Стало также известно, что незадолго до этого Лещенко с женой посещали несколько стран, где в то время уже была зафиксирована вспышка коронавируса. Они посетили США, Канаду и Францию.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Теги
шоу-бизнес кино Новости России СССР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги