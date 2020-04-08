"Жду результаты теста на коронавирус": Стас Михайлов сообщил о тяжелой болезни

Российскиий певец Стас Михайлов рассказал о том, что перенес двухстороннее воспаление легких. Так, сейчас он находится на самоизоляции дома.

Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Благодарен моему другу, Марку Аркадьевичу Курцеру, позвонил ему — и он потребовал, чтобы я срочно приехал на компьютерную томографию легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по 10 дней", - сказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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